A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent határozatban (1397/2023. - IX. 14.) Orbán Viktor miniszterelnök indokolás nélkül arra szólította fel Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy azonnali hatállyal csoportosítson át 32 milliárd forintot a Rezsivédelmi Alapból.

A költségvetési irányzat módosítása mellé egy mellékletet is rendeltek, amely szerint a forrás az Energiaügyi Minisztérium kezelésébe kerül, "ipari fogyasztók veszélyhelyzeti rezsitámogatásával összefüggő kiadások" címszó alá.

Részletekről nem esik szó a miniszterelnök határozatában.

Ugyanakkor sokat sejtető egy másik friss határozat is, amely "a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról" (1391/2023. - IX. 14.) szól. Ebben Orbán Viktor komoly padlássöprésre szólította fel Tuzson Bencét. Az igazságügyi miniszternek gondoskodnia kell a Magyar Államkincstárnál

az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,

illetve az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi előirányzatra és azon belül rovatmélységű előirányzatra történő besorolásáról.

Szeptemberben egyszer már Orbán Viktor bejelentett egy komoly megszorítócsomagot a Magyar Közlönyben. Ebben a fővárosi és a vasúti közlekedést érintő projekteket, valamint a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének teljes fejlesztését vonta vissza a miniszterelnök.

A Kormányinfón is felmerült, hogy olcsóbb a földgáz világpiaci ára, mint amennyit a magyar fogyasztók fizetnek érte. Gulyás Gergely szerint ugyanakkor csak

annyi vehető biztosra, hogy decemberig nem változtatnak az árakon.

Szerinte ha az átlag feletti fogyasztók áraiba belenyúlnának, akkor bele kéne az átlag alattiakba is, sőt, ezzel az erővel az áram árába is, ami viszont magasabb, mint korábban. Egy szó, mint száz: mindenki rosszul járna, ha belenyúlna a kormány a rezsicsökkentésbe – zárta rövidre a fejtegetést Gulyás Gergely.