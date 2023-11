Az OpenAI igazgatótanácsa pénteken késő este jelentette be, hogy eltávolítja Sam Altmant, és ideiglenesen Mira Murati technológiai vezetőnek adja az irányítást. Két nappal később megnevezték az új vezérigazgatót Emmett Shear személyében.

Az OpenAI közleménye szerint Sam Altman nem volt következetesen őszinte az igazgatótanáccsal folytatott kommunikációjában. Így a Twitch korábbi vezetője, Shear kapja meg a posztját, erősítette meg egy nevét eltitkolni kívánó személy – írja róla a CNBC.

Emmett Shear márciusban mondott le a Twitch livestreaming szolgáltató cég vezetéséről, amely jelenleg az Amazon tulajdonában van. 2007-ben társalapítója volt a Justin.tv-nek, amely a Twitch elődje volt. Korábban részmunkaidős partner volt az Altman által vezetett Y Combinator nevű startupnál is.

Röviddel az igazgatótanács bejelentése után neves befektetők egy csoportja – köztük a Microsoft, a Tiger Global, a Thrive Capital és a Sequoia Capital – Altman visszavételéért kezdett el dolgozni. E cégek egyike sem rendelkezik testületi üléssel, és az igazgatótanács döntése váratlanul érte őket.

Sam Altman 2019 óta vezette a vállalatot, és egyszerre volt a magasan szárnyaló startup legfőbb vezetője, valamint a mesterséges intelligencia kutatásának és termékfejlesztésének nyilvános arca. Az X-en (a korábbi Twitteren) szombat késő este még úgy nyilatkozott, hogy „nagyon szeretem az OpenAI csapatot". Murati pedig egyike volt annak a sok OpenAI alkalmazottnak, akik pozitívan reagáltak a bejegyzésére.

i love the openai team so much