A mesterséges intelligencia (AI) betör a munkaerőpiacra, felforgatja a mindennapjainkat és teljesen átrajzolja az eddig megszokott világképet. Egészen hihetetlen számok keringenek a szakmai cikkekben és a mainstream médiában egyaránt az AI várható munkaerőpiaci hatásairól.

Miben lehet a legnagyobb szerepe a mesterséges intelligenciának a piackutatási szektorban, illetve hogyan érintett az Önök területe?

A mesterséges intelligencia nemcsak a piackutatásban, hanem az élet számos területén lesz megkerülhetetlen és meghatározó. A piackutatás szempontjából azért is különösen izgalmas, mert a mi szakmánk olyan, ami különösen kompatibilis, átjárható és működtethető a mesterséges intelligencia nyújtotta eszközökkel. Felmerül a félelem sokszor, hogy kiváltja-e vajon teljesen a munkánkat. Elképzelhető-e, hogy a piackutatókat, a piackutatásban résztvevőket felváltja a mesterséges intelligencia, vagy ennél árnyaltabb jövőképre számíthatunk?

Az AI már jelenleg is számos folyamatot gyorsabban és/vagy pontosabban tud elvégezni egy kutatási projekt során, mint az emberek, az pedig önmagában nem hátrány, hogy az AI gyorsabb, pontosabb vagy olcsóbb.

Mennyire kitett a piackutató ágazat a mesterséges intelligenciának?

Nyilván nem eszik olyan forrón a kását, de arra nyugodtan felkészülhetünk, hogy még a mi életünkben megtapasztaljuk ezt a transzformációt. És gyakorlatilag ennek a transzformációnak a mi ágazatunk, a piackutatás sokkal inkább kitett, mint mondjuk egy gépjárművezető vagy egy buszsofőrnek az állása, bár lehet, hogy ott csak 10 vagy 15 év lesz a különbség, amire utoléri azokat a szakmákat is a mesterséges intelligencia alkalmazások nyújtotta hatékonyság és előny, de nekünk ez azért forró téma, mert a mi szolgáltatásainkat rendkívüli módon tudja támogatni, segíteni és/vagy részben kiváltani.

Hatékonyabb lehet a piackutatás? Ha igen, hogyan?

Hatékonyabb is lehet természetesen. Most nem csak a gyorsaságról beszélek technikai oldalon, hogy a mesterséges intelligencia az borzasztó rövid idő alatt képes akár több száz kutatási eredményt szintetizálni és a tanulságait leszűrni. Ugyanez egy kutatónak vagy egy kutatói teamnek lehet, hogy több száz munkaóra. És akkor innentől kezdve hetekről beszélünk, nem pedig egy ötperces folyamatról. Tehát gyorsabb is lehet, hatékonyabb is lehet, azon kívül olyan méretű adat és információ integrációt meg tud valósítani, amire önmagában az emberi elme egyébként képtelen.

Leválthat kutatókat az AI, vagy inkább csak arról van szó, hogy bizonyos feladatköröket átvesz az embertől?

Úgy látjuk, hogy a kutatói munkát és a kutatói szubjektivitást nem fogja tudni nélkülözni a jövőben sem a piaci és közvélemény-kutatási ágazat, ugyanis a mesterséges intelligencia, bár nagyon sok feladatot – akár elemzéseket – is el tud végezni, nem rendelkezik azzal a kontextuális környezeti tudással, ami a kutatóknak viszont ott van a fejében.

Tehát a mesterséges intelligencia inkább átalakítja a feladatköröket és nem kutatói állásokat szüntet meg, igaz?

A mi várakozásaink szerint igen. Megkerülhetetlen lesz előbb-utóbb a piackutató cégek mindegyikénél a mesterséges intelligencia – akár sokrétű – alkalmazása. Egy korábbi szakmai eseményünkön megtudhattuk, hogy angol nyelvterületen már létezik olyan mesterséges intelligencia alkalmazás, ami fel tudja venni a telefonos interjúkat a válaszadókkal – ez talán a legegyszerűbb példa, amivel élhetek. Olyan formában történik a kérdezés, hogy a válaszadóknak fel sem tűnik, hogy nem élő emberrel beszéltek. Ezen a fél évvel ezelőtti PMSZ Business Brunchon azt jósolták a hozzászólók, hogy egy éven belül magyarul is elérhető lesz hasonló alkalmazás. Akkor majd elgondolkozhatnak a call centerek, hogy mi az egyszerűbb, vagy mi a hatékonyabb: foglalkoztatni élőerőt a telefonok mellett, vagy pedig programozni inkább és felkészíteni a mesterséges intelligenciát, ami akár párhuzamosan tud ezer interjút felvenni ugyanabban a 10-15 percben, és sokkal gyorsabbá teszi mondjuk az adatfelvételt.

A kutatók ehhez hogyan tudnak alkalmazkodni?

A kutatók szempontjából más lesz a feladat, meg kell tanulnunk a mesterséges intelligenciát bevonni a kutatási projektek folyamataiba. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk, hogy mire tudjuk használni és hogyan. A mesterséges intelligencia gyorsabb tud lenni nálunk, de ha rossz kérdéseket kap, akkor rossz eredményekre fog jutni, vagy rossz válaszokat fog nekünk adni. Az, hogy a válasz jó, helyes, és elfogadható-e, azt még mindig egy élő kutató fogja tudni megmondani. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a kutató fogja briefelni az AI-alkalmazást, és amikor az végrehajtotta a feladatot, a kutató fogja az eredményt is validálni, hogy az valóban életszerű, nem ment félre a gondolkodás, jól tette fel neki a kérdést, és használható az output. Tehát nem lehet a későbbiekben sem kizárni vagy kivonni a kutatót ebből a folyamatból. Azt gondoljuk, hogy a mesterséges intelligencia egy forradalmi technológiai eszközként fog a rendelkezésünkre állni.

Hatékony, gyors és olcsó. Milyen hatásai lehetnek még az AI integrálásának az ágazatba?

Arra számítok, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásoknak az elterjedése, szaporodása demokratizálni fogja a piackutatáshoz való hozzáférést. Ez azt jelenti, hogy azok a vállalkozások és kkv-k, amelyek egyszerűen a méretüknél fogva eddig nem tehették meg, hogy piackutatási szolgáltatásokat vegyenek igénybe, a mesterséges intelligenciával támogatott szolgáltatókon keresztül végre fognak tudni hajtani saját hatáskörben kisebb felméréseket – például a saját ügyfélkörükön belül. A mesterséges intelligencia, ha megkapja a kutatási kérdést, vagy az üzleti problémát, akkor meg fog szerkeszteni egy szakmai szempontból elfogadható kérdőívet. Ezt a kérdéssort akár online, akár telefonon le is tudja kérdezni a kívánt mintán. Ha nagy az alapsokaság, akkor még a mintakiválasztásban is segíthet, majd az eredményeket fel tudja dolgozni, és riportot is készít, akár magyarul, akár angolul, vagy bármilyen nyelven.

És mi a helyzet a multikkal?

A legtöbb megrendelést jelen pillanatban a piackutató, piac- és közvéleménykutató cégeknek a nagyobb cégek és a multik biztosítják. A mesterséges intelligenciáknak a fejlesztésével ők is gőzerővel foglalkoznak, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon sok információt a saját maguk által fejlesztett AI alkalmazások segítségével elő tudnak állítani házon belül. Olyan feladatokra kell gondolni, amelyeket korábban kiszerveztek kutatócégeknek – ezeket a jövőben várhatóan nem fogják kiadni, tehát nem fognak nálunk emiatt pénzt költeni, hanem elvégzik a mesterséges intelligencia segítségével ők maguk.

Én arra számítok, hogy a piackutatási projektek száma rendkívüli módon nőni fog a mesterséges intelligencia alkalmazásoknak köszönhetően, viszont ebben a növekvő kutatási világban arányaiban jóval kisebb szelet fog jutni maguknak a piackutató cégeknek. Gyakorlatilag a piackutató cégeknél azok a feladatok fognak maradni, amelyek komplex tudást és mély szakmai kompetenciát igényelnek. Tehát nem mondom, hogy a kutatócégek kiszorulnak majd erről a piacról, de jelentősen át fognak alakulni a megrendelések típusai és az elvégzendő feladatainknak a kivitelezése is.

Versenyelőnyt jelent a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia alkalmazásoknak a bevonása megkerülhetetlen a piackutatói munkában is, és versenyelőnyt fog jelenteni, ha valaki jól tudja alkalmazni. A korábban említett telefonos adatfelvételen túl sorolnék is néhány példát. Például a Tableau szoftver már mesterséges intelligencia alapú algoritmusok segítségével csoportosítja a megjelenítendő adatokat és trendeket, amelyeket interaktív felhasználói felületeken jelenítenek meg. A Nielsen gépi tanulási algoritmusokat használ már most is a fogyasztói viselkedés mélyebb megértésére.

Említhetném a Stravito nevű céget is, az ő platformjukat már a Danone és az Electrolux is használja. Ez a szoftver generatív mesterséges intelligencia segítségével készíti el a piackutatási jelentések automatikus összefoglalóját. Nincs szükség hozzá emberre, gyakorlatilag majdnem nulla az időigénye. Tehát már most is körülvesznek minket ezek a rohamtempóban fejlődő eszközök, és látjuk, hogy ez nagymértékben elterjednek majd a következő években. Ez pedig még a mi életünkben, már a következő években jelentősen át fogja alakítani az iparágunkat is.

Ezért is került a konferenciánk fókuszába a mesterséges intelligencia, hiszen manapság piackutatásról úgy beszélni, hogy nem érintjük ezt a témát, gyakorlatilag lehetetlen. Másrészt érezzük az AI alkalmazások jelentette kihívást mi magunk is.

Miről lesz szó a november 23-i konferencián?

A konferenciánk első felében a saját tagcégeink fognak referálni arról, hogy a mesterséges intelligencia jelentette kihívásoknak ők hogyan tudnak megfelelni, illetve milyen módszertanaik és termékkínálatuk van, ami megkerülhetetlenné teszi őket, mesterséges intelligencia ide vagy oda. A rendezvény második blokkjában pedig az akadémiai világ szereplői fognak inkább elméleti jellegű előadásokat tartani. A mesterséges intelligencia jövőbeli hatásaival, jelenlegi globális trendjeivel és néhány esettanulmánnyal fognak megismertetni minket az előadók.