Az első három negyedévben az egészségpénztárakba összesen 59,33 milliárd forint befizetés érkezett, több, mint 17 százalékkal több, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban.

A tagok száma pedig a negyedév végén 1,15 millió fő volt, köszönhetően az október végéig újonnan belépő 77,5 ezer tagnak.

Az OTP Egészségpénztárnál szintén kedvezően alakul az új belépők száma 2025-ben: az év első tizenegy hónapjában 48 ezer új tagot regisztráltak, miközben a megelőző év egészében 41 ezret. Ennek köszönhetően a taglétszám novemberében már 438 ezer felett járt az OTP Egészségpénztárnál.

Az egészségpénztárakat sokáig csupán egészségcélú megtakarításnak tekintette a többség, ám az utóbbi időben mind fontosabb szerep jut az úgynevezett önsegélyező szolgáltatásoknak is. Az anyagilag megterhelőbb időszakokban saját magunknak nyújthatunk többletforrást a korábbi megtakarításainkból mint, például amikor lakáshitelt törlesztünk, beiskolázzuk a gyerekeinket vagy épp kiesünk a munkából.

És hogy mitől több ez, mint egy átlagos megtakarítás? Ennek jártunk utána a BiztosDöntés.hu szakértőinek segítségével.

Az egészségpénztári befizetések után évente akár 150 ezer forint adóvisszatérítést is lehet igényelni, amelyet azután az egészségpénztári számláról újra felhasználatnak a tagok.

Ezek a legnépszerűbb önsegélyező szolgáltatások

Az adóvisszatérítés minden évben igénybe vehető, így például egy 20 éves futamidejű lakáshitelen összességében akár 2 millió forintot meghaladó összeget is meg lehet takarítani. Illetve azok a házaspárok, akik adóstársként törlesztenek jelzáloghitelt, külön pénztári számla nyitásával akár meg is duplázhatják a kedvezmény összegét. Nem fontos, hogy közös számláról törlesszék a hitelt, elég egy nyilatkozatot tenniük, hogy a hitel terheit közösen viselik.

Sokan felismerték az ebben rejlő pénzügyi előny lehetőségét: az egészségpénztárból lakáshitel törlesztésre fordított összeg folyamatosan emelkedett az elmúlt években, de 2022. óta felgyorsult a növekedés. Ennek nyomán tavaly rekordot döntött a törlesztésre költött összeg, és meghaladta a 3 milliárd forintot – közel 40 százalékkal túlszárnyalva a 2023-as volument.

Az eddig ismert adatok alapján pedig az idei év sem alakul rosszul: a Magyar Nemzeti Bank szerint már szeptember végéig 80 százalékkal nőtt az egészségpénztári számláról történő lakáshitel törlesztés értéke.

Nem csak a lakhatással kapcsolatos kiadásoknál látszik azonban az önsegélyező szolgáltatások térnyerése. Az iskolakezdési támogatás is egyre népszerűbb, amellyel két gyerek beiskolázásán akár 116 320 forintot is meg lehet spórolni 2025-ben. Ez az összeg azonban a minimálbér emelkedésével minden évben nőhet. Nem is meglepő, hogy 2025 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a gyermekekkel kapcsolatos önsegélyező szolgáltatásokra közel 44 százalékkal többet költöttek a tagok. Az OTP Egészségpénztár adatai is ezt a trendet erősítik: 2024-hez képest 2025. novemberéig 30 százalékkal nőtt az önsegélyező szolgáltatásokra fordított összeg.

A szabályozás megváltozása is sokat segített

Nagy lökést adott az önsegélyező szolgáltatások népszerűségének az a jogszabályváltozás, amire már régen várt a szakma. A módosítás eltörölte az önsegélyező szolgáltatásokhoz kötődő majdnem fél éves várakozási időt, így ezek sokkal egyszerűbben és jóval kisebb anyagi áldozattal vehetők igénybe. Többé nem szükséges fél évnyi lakáshitel törlesztőt összegyűjteni a pénztárban, mielőtt a kifizetést kérheti a pénztártag, mert az összeg a jóváírást követően azonnal felhasználható. Tehát akár már egy teljesen újonnan belépő tag is igénybe veheti ezt a szolgáltatást.

Az iskolakezdési támogatást illetően is történtek módosítások júniusban: bővítették a beiskolázás keretében elszámolható eszközök körét, így már digitális eszközöket – például laptop, asztali számítógép, monitor, nyomtató vagy szkenner – is lehet vásárolni egészségpénztáron keresztül. Mobiltelefon vásárlására azonban továbbra sincs lehetőség.

Az iskolakezdési támogatás keretében korábban ráadásul csak az iskolaév alatt, illetve annak kezdete előtt két héttel, és vége után két héttel kiállított számlákat lehetett elfogadni. Ezt a szabályt idén júliustól eltörölték, iskolai felszerelésre most már az év bármely napján lehet költeni, ami ugyancsak dobott a szolgáltatás népszerűségén.

Az iskolakezdési támogatással kapcsolatban azonban van néhány fontos tudnivaló.

A szolgáltatásra való jogosultságot például igazolni kell, amelyet óvodás és iskolás gyerekeknél 120 napnál nem régebbi családi pótlékra való jogosultságot igazoló MÁK dokumentummal, 16 év felett diákigazolvánnyal lehet megtenni.

A számítástechnikai eszközökről számlát kell kérni, és ki kell tölteni egy igénylőlapot az iskolakezdési támogatás igénybevételéről. Erre minden pénztárnak saját formanyomtatványa van, amely a legtöbb esetben elektronikus formában kitölthető.

Az egészségpénztárba az eszközök összegét a pénztár működési költségével növelten kell befizetni, ami általában 6 százalék körül van, de pénztáranként eltér.

A legtöbb pénztárnál az sem probléma, ha a kifizetéskor nincs az egészségpénztári számlán megfelelő egyenleg, némelyik pénztár ugyanis tud valamennyit várni a kifizetéssel.

Számos megoldás segíti az egészségpénztári megtakarítás felhasználását



Az egészségpénztári megtakarítás már az első törlesztőrészletnél igénybe vehető, amennyiben az igénylők mielőbb nyitnak egészségpénztári számlát, amire befizetik az első onnan törlesztendő összeget. Az egészségpénztár közbeiktatására a törlesztésbe több megoldás is létezik.

Az OTP Egészségpénztár például lehetővé teszi, hogy a tag közvetlenül a saját egészségszámlájáról fizesse a törlesztő egy részét. Ez egy teljesen automatikus folyamat, a tagnak mindössze arról kell gondoskodnia, hogy minden törlesztés előtt rendelkezésre álljon a levonáshoz szükséges összeg. Az OTP Egészségpénztár a közvetlen utalás lehetőségét más bankoknál igényelt lakáshitelek estén is biztosítja.

Ha pedig a pénztártag összeköti OTP Egészségkártyáját a bankkártyájával, akkor onnantól az egészségkártyás fizetéskor automatikusan a bankkártyájáról történik majd a levonás, ha nincs elegendő egyenleg az egészségpénztári számláján. A gyakorlatban tehát továbbra is OTP Egészségkártyájával fizet majd, azonban a levonás nem Egészségkártyájáról, hanem a bankkártyájáról történik szükség esetén.

A lakáshitelt szintén lehet közvetlenül az egészségszámláról törleszteni az MBH Gondoskodás Egészségpénztárnál, az IZYS-nél, a Patika és Új Pillér Egészségpénztáraknál is.

Ha a közvetlen egészségpénztári törlesztés nem megoldható vagy a pénztártag nem ezt a formát részesíti előnyben, akkor sem kell lemondani a lehetőségről.

A Prémium Egészségpénztárnál például utólagos elszámolás is működik. Ilyenkor a hiteltörlesztés a bankon keresztül történik, ennek megtörténtét számlakivonattal kell igazolni a pénztár felé, amely ezután átutalja az összeget az egészségszámláról a tag bankszámlájára. Az igazolás havonta, de akár tömbösítve, három- vagy négyhavonta is történhet. A legtöbb pénztár a kifizetéssel meg tudja várni, amíg a tag számláján elérhető a megfelelő egyenleg.

A Patika Egészségpénztár egészségkártyája szintén bankkártyával összeköthető és automatikusan feltölthető. A Patika nagy hangsúlyt fektet a kártyás fizetési lehetőség biztosítására a lehető legtöbb szolgáltató partnerénél, és emellett hűségprogramot is működtet.

Bármelyik pénztárat választjuk az adóvisszatérítés révén jelentős összeget spórolhatunk a lakáshitelünkön, egészségügyi és egyéb jóléti kiadásainkon.