A Nintendo 2,1 millió darabot adott el zászlóshajójának nevezett Switch konzoljaiból, ami 46 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest – írta meg a CNBC. A befektetők már nagyon várják a híreket az utóddal kapcsolatban, hogy új lendületet kapjon a játéküzlet.

A Nintendo a június 30-án végződött első pénzügyi negyedévében így teljesített:

Bevétel: 246,6 milliárd japán jen (1,65 milliárd dollár), szemben a várt 289,61 milliárd jennel.

246,6 milliárd japán jen (1,65 milliárd dollár), szemben a várt 289,61 milliárd jennel. Nettó nyereség: 80,9 milliárd japán jen, szemben a várt 70,73 milliárd jennel.

A nettó árbevétel éves szinten 46,5 százalékkal, a nettó nyereség pedig 55,3 százalékkal esett vissza.

Régen vitték, mint a cukrot.

A Nintendo korábban azt közölte, hogy a jelenlegi Switch konzolmodellből 13,5 millió darab eladására számít ebben az időszakban. A cég pénteken tartotta magát ehhez az előrejelzéshez.

A Switch már több mint hét éves, és a Nintendo DS után a cég második legsikeresebb konzolja az eladások alapján. A Nintendo a Switchet közben jobb kijelzővel látta el, és meglovagolta az olyan jól ismert karaktereket tartalmazó játékok népszerűségi hullámát, mint Mario és Zelda, amelyek hosszú távon segítették az eladásokat.

Úgy tűnik, ez a hatás elhalványult.

A Nintendo egyetlen kasszasiker játékot sem adott ki a júniusi negyedévben, miközben a cég szoftvereladásai éves szinten 41 százalékkal, 30,64 millió darabra estek vissza. Viszont egy sor játékot jelentett be a következő hónapokra, amelyekben olyan jól ismert karakterek szerepelnek, mint Mario és Donkey Kong.

A konzoleladások lassulásával egyidőben a Nintendo megpróbálta kiadni szellemi tulajdonát, hogy filmektől a vidámparkokig mindenhol használhassák. A cég egy animációs Super Mario filmen dolgozik, amelyet az Illumination készít majd, és a tervek szerint 2026-ban mutatják be. A Nintendo reméli, hogy ez továbbra is vonzza majd a felhasználókat a videojátékai felé.

Ennek ellenére a mobil– és szellemi tulajdonnal kapcsolatos üzletág eladásai éves szinten 54 százalékkal 14,7 milliárd jenre estek vissza.