Idén tavasszal indult el a Budai Egészségközpontban a kórházfejlesztés, mondta egy háttérbeszélgetésen Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont vezérigazgatója.

A beruházás 2027 első negyedévre készül el és nagyságrendileg 62 milliárd forintot költenek rá. Az építkezés egy része tulajdonosi tőkéből, valamint 26 milliárd forint állami támogatásból valósul meg, válaszolta az Economxnak a BEK vezérigazgatója.

A BEK árbevétele tavaly 18 milliárd forint volt, a 2022-es 15,2 milliárd forint után

– válaszolta lapunk kérdésére a vezérigazgató.

A magyarországi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott gerincműtétek döntő többségét itt végzik el. Csernavölgyi István kiemelte: azon dolgoznak, hogy az építkezés alatt a várólisták ne emelkedjenek.

A mostani beruházással egy olyan valódi kórházat építenek, ami időszerű, és népegészségügyi problémákat tudnak benne gyógyítani. Ideális betegellátó struktúrát céloztak meg, a stabil tulajdonosi háttér mellett.

Kép: Budai Egészségközpont

A BEK már 23 éves tapasztalattal rendelkezik a betegellátásban, eddig 500 ezer pácienst kezeltek, jelenleg 950 fős csapattal dolgoznak 45 szakterületen, nagyságrendileg 600 dolgozó csak a BEK alkalmazottja, mondta a vezérigazgató.

Az új kórházban és már most is a betegellátást interdiszciplináris keretek között valósítják meg, emellett állandó sürgősségi ügyeleti ellátás is lesz. Arra a kérdésre, hogy három év múlva az SBO pontosan hogyan lesz finanszírozva a NEAK által még nem tudott válaszolni.

A fejlesztés nem 3-4 évre szól, generációkon keresztüli gerincgyógyászati és mozgásszervi ellátást szeretnének biztosítani a betegek számára. A privát egészségügyben a legfontosabb hívó szó a kompetencia, ettől tudnak elkötelezetten gyógyítani, és a fejlesztéseket is ezen folyamatok mellett akarják megvalósítani, sorolta Csernavölgyi István.

Harmadával nőtt a NEAK-betegek száma

A betegszámokkal kapcsolatban elmondta, hogy 2023-ban 219,2 ezer NEAK-betegük volt, 67,3 ezer beteg pedig maga finanszírozta az ellátását.

Az ellátottak száma folyamatosan emelkedik, csak az állami egészségügy által finanszírozott betegszám 32 százalékkal emelkedett egy év alatt.

Példaként említette, hogy 2022-ben 185,9 ezer NEAK-beteget, és 50,9 ezer magánellátás keretében segítséget kérő pácienst láttak el.

Beszélt egy szakmaiságot reprezentáló indexről is, aminek az értéke a BEK-ben 4,13, ez egy nagyon erős szakmaiságot sugalló szám. 2022-ben ez az index 3,28 volt, 2021-ben 2,88, 2019-ben 2,59.

A BEK-ben oktatás is zajlik, évente közel 200 medikust és medikát képeznek, de emellett szakdolgozó képzését is fontosnak tartják és lakossági edukációval is foglalkoznak.

Az építkezés alatt sem áll le a betegellátás, augusztus elején a Csalogány utcában átadnak egy 36 rendelőből álló 2200 nm-es járóbetegellátó központot.

A 24 órás országos ügyeletet továbbra is fenntartják a gerincbetegek számára, és Csernavölgyi István hozzátette: a Semmelweis Egyetem (SE) segítségével az építkezés alatt a teljes gerincgyógyászati betegellátást is fenn tudják tartani.

Az új kórházban térben és időben, valamint eszközpark tekintetében is a NEAK betegeket elválasztják a magán betegektől. A néhány éven át tartó kórházfejlesztés fő pillérei a humánerőforrásfejlesztés, az infrastruktúra, a digitalizáció és az eszközpark fejlesztése az energia- és környezettudatosság jegyében.

Jön a robotika is

A robotikára is nagy hangsúlyt helyeznek, de először szakembereket kell ehhez képezni, hogy akár egy ügyeleti ellátásban is tudjanak robotikát használni, tette hozzá a vezérigazgató.

Az új kórházban a jelenlegi hét műtő helyett 15 műtő, 150 ágy helyett 250 kórházi ágy lesz. A jelenlegi 55 rendelő számot 87-re bővítik, és az épület alapterülete, a mostani 18 ezer négyzetméterhez képest megduplázódik.