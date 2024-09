Az előminősítés egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi a lakásvásárlást: a vevők úgy léphetnek az ingatlanpiacra, hogy már a keresés kezdetén tisztában vannak hitelképességükkel. Ennek köszönhetően reális elvárásokat fogalmazhatnak meg új otthonukkal kapcsolatban.

Előzetes hitelbírálattal magabiztosabban lehet tárgyalni az eladóval, és elkerülhetjük a foglaló elvesztésének kockázatát. Ráadásul a készpénzes vevőkkel is nagyobb sikerrel versenyezhetnek a számukra ideális ingatlanért azok a vevőjelöltek, akik rendelkeznek előminősítéssel

– mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Az ingatlan.com online előzetes hitelbírálat szolgáltatása keretében három meghatározó hazai nagybank az online adatlap kitöltését követően egy-két napon belül hivatalos banki előminősítést ad vissza a lakásvásárlást tervezők számára.

A júniusi indulás óta tapasztalt jelentős érdeklődés az online előminősítési folyamat iránt a szakember szerint egyértelműen mutatja, hogy a vevők egyre inkább felismerik az előzetes hitelbírálat előnyeit.

Az elmúlt hetekben történt 900-nál is több előminősítési igény és az átlagosan 24,3 millió forintos kért hitelösszeg azt jelzi, hogy az online bírálatot kérők komoly vásárlási szándékkal fordulnak a bankokhoz, a beküldött előminősítések pedig nagyon magas arányban zárulnak pozitív visszajelzéssel.

Mindeközben az eladó ingatlanok iránti kereslet is erősödik: 2024 nyarán nemcsak, hogy meghaladta a tavalyi volument, de felülmúlta a 2022-es nyári adatokat, és augusztusban már megközelítette a 2021-es szintet is.

Ez azt jelenti, hogy a piac folyamatosan élénkül, egyre több vásárló lép be, a korábban elhalasztott ingatlanvásárlások is megjelennek a keresleti oldalon.