Péntektől egységesen 50 kilométer/óra lesz a megengedett legnagyobb sebesség a Budai alsó rakpart csaknem teljes szakaszán, a Tímár utca és a Rákóczi híd között – áll a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

A BKK fontos magyarázatot nevezett meg a sebességkorlátozási döntés hátterében, s hangsúlyozták, gondos előkészítés előzte meg azt.

A közleményükben azt írták, hogy az új szabályozás segít csökkenteni a súlyos, akár halálos balesetek számát, miközben a haladási idő érdemben nem változik, mert napközben egyébként is ilyen sebességgel közlekednek az autók.

Kommünikéjük szerint a sebességhatárok egységesítése és csökkentése szorosan kapcsolódik azokhoz a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott, Közlekedésbiztonsági Stratégiában megfogalmazott intézkedésekhez, amelyeket a BKK és a Budapest Közút a biztonságosabb közlekedés érdekében hajt végre.

A Budai alsó rakpart sebességhatárának felülvizsgálatát

egyrészt az indokolta, hogy az érintett útszakaszon 2019 és 2023 között 51 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt;

történt; másrészt az is, hogy a turisztikai célpontoknál nagy gyalogosforgalom tapasztalható.

Arra is kitértek, az alacsonyabb sebesség éjszaka és hajnalban a zajterhelést is csökkenti majd a Budai alsó rakparton. A szakemberek a jövőben is folyamatosan mérik az ott közlekedők sebességét, s monitorozzák a forgalmat. Továbbá azon helyszíneken, ahol már korábban bevezették az intézkedéseket, jelenleg is zajlanak a vizsgálatok – jelezték.