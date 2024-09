Hétfőn este nyolckor lezárták a budai és a pesti alsó rakpartot a fővárosban. A BKK tájékoztatása szerint kedd reggel pedig lezárják a Margit-sziget mindkét bejáróját is, azon sem személyautók, sem a BKK járatai nem hajthatnak be.

Szeptember 17-én üzemkezdettől a 26-os autóbusz nem közlekedik, valamint a 4-es és a 6-os villamos nem áll meg a margitszigeti megállóban. A sziget csak északról, az Árpád híd felől közelíthető meg és onnan is kizárólag gyalog.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság arra számít, hogy a hét közepén, nagyjából 850 centiméternél fog tetőzni az árhullám. A legnagyobb készültség a Szigetközben, a Dunakanyarban és Budapesten van.

Magyarország az Európai Unió Tanácsának soros elnökeként hétfőn aktiválta az uniós integrált válságelhárítási mechanizmust a Közép-Európában tapasztalható árvízhelyzet miatt. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tájékoztatása szerint a mechanizmussal az árvízhelyzet által sújtott tagállamok koordinálhatják a védekezési feladatokat, illetve azt is meghatározhatják, hogy az Európai Unió hogyan tud ebben a leghatékonyabban segíteni nekik.

Pozsonyban hétfőn délelőtt már a 9 métert is meghaladta a Duna vízszintje, a víz több rakpartot is elöntött, valamint a pozsonyi állatkertből is menteni kellett az állatokat.

Szentendrén is megkezdték Magyarország első mobil árvízvédelmi falának felépítését. Az előrejelzés szerint a vízállás szeptember 21-én, szombaton elérheti Nagymarosnál a 716 cm-t, Szentendrén pedig a 740-750 cm-t.

Karácsony Gergely főpolgármester sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a hétfői becslések már nem annyira riasztóak, mint az eddigiek voltak, a 8,5 méteres magasság a 2013-as rekordértékek alatt van, azonban továbbra is nagy a bizonytalanság és kiszámíthatatlan az időjárás.