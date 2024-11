Mint egy lidércnyomás, úgy tér vissza a kórházi adósság is a magyar egészségügybe. Újra és újra. A napokban jelent meg a Magyar Államkincstár (MÁK) oldalán a friss adósságadat, ebben nem szerepelnek az alapítványi fenntartású orvosegyetemek és az egyházi intézmények sem; de eszerint is a kórházak és háttérintézményeik 90,5 milliárd forint tartozást halmoztak fel.

Az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) adatai szerint a kórházak adóssága október végén viszont elérte a 120 milliárd forintot,

míg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 117,6 milliárd forint adósságról tud.

A helyzetet csak súlyosbítja, hogy Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár egy szakmai fórumon azt mondta,

idén már csak 42,7 milliárd forintot kapnak a kórházak.

Erre az áldatlan állapotra kérdeztünk rá a Kormányinfón, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter pedig elmondta,

egyelőre a kormányzat még nem összesítette a teljes idei kórházi adósságot,

arra legközelebb a következő Kormányinfó biztosíthat újabb alkalmat.

Az Economx érdeklődésére felidézte, a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium arról már korábban megegyezésre jutott, hogy az általános finanszírozás mértéket havonta több mint 12 milliárddal meg kell emelni, és ez a jövő évi költségvetésben is szerepel, ám arról szerinte már viták vannak, hogy önmagában ez a nem csekély 144 milliárdos bővülés elegendő-e vagy sem. Hangsúlyozta azt is, hogy jövőre már havonta fogja finanszírozni a Pénzügyminisztérium a kórházi adósságot, így a kórházi adósságok kifizetése is folyamatos lesz - tett rá ígéretet a miniszter.

Gulyás Gergely szerint az évvégi kórházi adósság bár nem nulla, de

jóval kevesebb lesz, mint bármikor korábban,

és szerinte negyven milliárd forint alatt marad.

Hogy mi a baj ezzel, arra Rásky László, a kórházi eszköz beszállítókat képviselő szövetség főtitkára világított rá. Bár 2024-ben eddig már két adósságrendezés is volt, összesen 104,5 milliárd forintot már megkaptak az intézmények,

de ismét 120 milliárdnyi kifizetetlen számla áll a kórházak gazdasági igazgatóinak asztalán.

Korábban 100 milliárd forintot meghaladó adósságrendezést ígértek az ágazat vezetői, ezért már Takács Péter múlt heti bejelentése után nagyon csalódottak voltak - mondta el lapunknak az OSZvezetője.

De hétfőn éjjel érkezett az újabb pofon a Magyar Közlönyben. Az OSZ főtitkára azt mondta, nem értik, hogyan lett az október közepi 100 milliárd forintból nem egészen 40 milliárd forint, mindössze másfél hónap alatt, hiszen a Magyar Közlönyben már csak 39,4 milliárdos adósságrendezés jelent meg. Rásky László szerint a különbség abból adódhat, hogy egyes intézmények arra kaptak plusz forrást, hogy a béreket és bérjellegű költségeiket fedezzék.

A 39,4 milliárd forint kevesebb, mint az egyharmada a jelenleg fennálló - 120 milliárd forint - lejárt tartozás állománynak, és még csak komolyan vehető kormányzati ígéret sincs a fennmaradó összeg rendezésére

– tette hozzá a főtitkár.

Mindeközben a lidércnyomásnak sincs vége, hiszen az adósság az intézményekben folyamatosan termelődik, mert a kórházak dolgoznak, sőt, több területen elvárás, hogy nőjön a teljesítményük.