A Miniszterelnöki Kabinet sajtótermébe összehívott, Mit miért tesz a kormány? című Kormányinfón számolt be a kabinet legfrissebb döntéseiről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Marad a jelenlegi nyugdíjrendszer

„Ha a magyar nyugdíjrendszer felosztó-kirovó alapjait nem akarjuk érinteni, akkor a nyugdíjakat a befizetésektől nem választhatjuk el. Eddig mindig az volt a nyugdíjügyekért felelős tárca megjegyzése, hogy ezt talán nem is lenne helyes, mert ez nem csak jövedelem, hanem szolgálati idővel is összefügg. A kormány álláspontja változatlan az ügyben, fenn akarjuk tartani a jelenlegi nyugdíjrendszert, és abból egyenesen következik, hogy a ledolgozott munkaidő és a jövedelem az ami meghatározza a nyugdíjat és ennek köszönhetően a 13. havi nyugdíjat is” – hangsúlyozta egy kérdésre válaszolva Gulyás Gergely.

Az új jegybankelnökről

Vélhetően péntek reggel jelenti be majd Orbán Viktor az új jegybankelnök személyét, miután az ezzel kapcsolatos kérdésre válaszolva Gulyás Gergely közölte, hogy érdemes lesz meghallgatni a miniszterelnök péntek reggeli interjúját a Kossuth rádióban.

Nem veszünk elő háborús költségvetést

Gulyás Gergely a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem tudja elképzelni, hogy a békeköltségvetés helyett elővegyük a háborús költségvetést.

„Az előttünk álló két hónapban már nem fogunk változtatni” – hangsúlyozta Gulyás Gergely, aki úgy látja: el kell érni, hogy fegyverszünet legyen és utána kell tárgyalni.

A független jegybank és az árfolyam

Gulyás Gergely a forint állapotáról elmondta, az árfolyam a jegybank hatáskörébe tartozik, a jegybank függetlenségét pedig a kormány tiszteletben tartja. A magyar gazdaságpolitikának az a jó, ha az árfolyam mozgása nem hektikus. Kérdésre Gulyás Gergely megerősítette, hogy a külkereskedelmi egyensúlyt nem veszélyezteti, hogy a jövő évi költségvetést még 400 forint alatti euróval tervezték.

Előbb-utóbb inkasszálnak

Kérdésre válaszolva megerősítette Gulyás Gergely hogy a magyar kormány tárgyalni akar az új brüsszeli bizottsággal arról a gigabírságról, amelyet Magyarország kapott. Eddig ez nem sikerült, mert még nem állt fel az új Európai Bizottság, de remélhetőleg ez hamarosan megtörténik.

Fizetett-e már a kormány Brüsszel irányába a kiszabott büntetésből? Az Index kérdésére Gulyás Gergely elmondta, ez technikai kérdés, mert le tudják vonni a forrásokból az összeget. Azt, hogy inkasszált-e a bizottság, nem tudja, viszont előbb-utóbb megtörténik ez.

Béremelések, nyugdíjak, lakhatás és kamatplafon

„Tegnap az Országgyűlésben elkezdődött a költségvetés vitája, amelyet Varga Mihály pénzügyminiszter expozéjában is hangsúlyozott, az új gazdaságpolitika költségvetése. Fontos része az, hogy folytatódik az a béremelési ciklus, amelynek a legfontosabb célja az, hogy a korábbi évek inflációit ne csupán ellensúlyozzuk, hanem érdemben komoly reálbéremelkedés legyen”

– vezette fel Gulyás Gergely, aki a tájékoztatón elmondta, hogy az idei évben 10 százalék körüli reálbéremelkedés várható és az a növekedésen alapuló bérmegállapodás, amely a munkaadók, munkavállalók és a kormány között létrejött és amelyet múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök írt alá, ezt garantálja a következő három évre is.

A jövő évi költségvetésben bebetonozzuk a 13. havi nyugdíjat, illetve a nyugdíjak értékállóságát, illetve kedvező inflációs adatok mellett a nyugdíjak reálértéke is növekedhet 2025-ben. A bérmegállapodás alapján két év alatt, 2027 január 1-ig 40 százalékos béremelkedés várható. Miután az inflációs előrejelzés hosszú távon is 2-4 százalék között van, ezért azt mondhatjuk, hogy ez ehhez közelítő reálbér növekedést jelent a magyar dolgozóknak. A kormány az állami szektorban is garantálja, hogy a minimálbérhez és a garantált bérminimum kifizetéséhez szükséges források a jövő évi költségvetésben rendezésre álljanak. Ez családpolitika költségvetése is, hiszen egy év alatt megduplázzuk a gyermekek után járó adókedvezményt

– közölte Gulyás Gergely.

Megfizethető lakhatás

A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt arról is, hogy a kabinet kiemelt fontosságúnak tartja a megfizethető lakhatást, ezért a jövő évi költségvetés fontos eszközöket ad a munkadók és a munkavállalók kezébe ehhez kapcsolódóan.

A vidéki otthonfelújítási program segítség azoknak, akik kistelepüléseken szeretnének ingatlant felújítani. Ez jövő évben elérhető lesz mindenkinek, akik ezt eddig nem vették igényben és legfeljebb 3 millió forint állami támogatást tudnak hozzá biztosítani.

A munkáltatói lakhatási támogatás összege havi 150 ezer forint, ez a legkedvezőbb adókulccsal biztosítható

Az 5 százalékos kamatplafonnal biztosított lakáshitel az első lakásukat vásárlóknak a bankok által garantált lehetőség.

Egyelőre úgy látjuk, hogy azok a feltételek, amelyeket a bankok meghatároznak, túlzottan szűkítőek és túl kevés lakás esetén lehet ezt igénybe venni. Mi arra biztatjuk a bankokat, hogy a feltételeket úgy módosítsák, hogy a lakások szélesebb körében lehessen igénybe venni az 5 százalékos kamatplafonnal felvehető lakáshitelt

– húzta alá Gulyás Gergely, egyben beszámolt arról is, hogy a kormány újabb hat hónappal meghosszabbítja a magánszemélyekre vonatkozó lakossági kamatstopot.

Hosszabb ideje velünk lévő intézkedés. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi kamathelyzetben még nem indokolt ennek az intézkedésnek az eltörlése – fűzte hozzá a miniszter, aki a költségvetés kiemelt intézkedései közül a kis-és közepes vállalkozások megerősítését is megemlítette.

A Demján Sándor terv is része a költségvetésnek. Itt számtalan olyan eszközzel fogunk élni, amelyek garantálják, hogy ezek a vállalkozások olcsón, kedvezményes feltételekkel juthassanak tőkéhez, vagy akár vissza nem térítendő támogatásokhoz is – hangsúlyozta Gulyás Gergely