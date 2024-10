A kincses várost és agglomerációját kiszolgáló HÉV Bonchida és Magyargorbó között fog közlekedni, és 23 megállója lesz, az útvonalon 9 vonat közlekedik 30 percenként, mindegyik három kocsival, összesen 420 hellyel, amelyből 310 ülőhelyes. Az utazási sebesség elérné a 150 km/órát. A kedden megszavazott határozat alapján a projekt keretében 4 gyalogos aluljárót, valamint 8 parkolót is építenének – írta meg a kronikaonline.ro.

A legfontosabb gyalogos aluljáró a kolozsvári nemzetközi repülőtérnél lenne kialakítva.

Kolozsváron nyolc állomást terveznek, a legtöbbhöz peronokat is építenek. Kolozsvár autósforgalmának csökkentése érdekében és a városfejlesztés szempontjából kiemelt fontosságú a HÉV projektje, amelyet négy év múlva adnának át.

A kolozsvári képviselő-testület keddi rendkívüli ülésének napirendjén szerepelt egy hidrogéngyártó és -töltő állomás létrehozása is. A projekt központi eleme egy új üzem létrehozása, amely zöld hidrogén előállítására és hidrogéntöltő állomásként is szolgál majd. Az előterjesztés értelmében az állomáson a hidrogént előállítják, sűrítik, tárolják és adagolják a buszok és kisteherautók számára. Emellett csatlakozási pontot biztosítanak az elektromos hálózathoz, és gondoskodnak az elektrolízishez szükséges energiaellátásról is.

„Kolozsvár számára is fontos lépés lehet egy zöld, hidrogénalapú buszflotta kialakítása, amely megfelel a város lakossága növekvő igényeinek. Erre voltak már próbálkozások, ma pedig egy hidrogéngyártó és -töltő állomás létrehozásáról döntöttünk” – jelentette ki Rácz Levente RMDSZ-es városi tanácsos.

Az állomás évente körülbelül 153 tonna hidrogént fog előállítani, ami 6038 MWh energiát jelent.

A hidrogénre való áttéréssel évente 1721 tonnával kevesebb szén-dioxid kerül majd a levegőbe, amelyet korábban a dízelüzemű járművek bocsátottak ki.