A tavalyihoz hasonlóan várhatóan az idei negyedik negyedév növekedési dinamikája is hozza a 9-10 százalékot az e-kereskedelemben, de mindez reálértéken egész biztosan csökkenést jelent – mondta az Economxnak Madar Norbert, a GKID társalapítója és vezető tanácsadója, akihez a közelgő Black Friday, illetve a karácsonyi bevásárlási szezon apropóján fordultunk. A GKID felmérésében korábban részt vevő e-kereskedők viszont ennél valamivel optimistábbak: 10-12 százalékos forgalomnövekedésre számítanak átlagosan. Azt ugyanakkor nem sokan kockáztatták meg, hogy infláció feletti növekedést prognosztizáljanak.

A megrendelésszám vélhetően látványosan növekszik a múlt évi bázishoz képest a szakember szerint, ám ez nagyrészt a külföldi e-kereskedők térnyerésének köszönhető.

Ami persze a magyar hátterű, belföldi kereskedelmi vállalatoknak rossz hír, de a csomagszállítók ennek az extra volumennek is örülnek. Madar Norbert felidézte: a GKID adatai szerint a hazai online kiskereskedelem forgalma az első negyedévben 7,7, a másodikban pedig 9,8 százalékkal bővült.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a belföldi online piacon egyre inkább hasonló pályán mozog a rendelésszám és az árbevétel növekedésének üteme. Ez a következő okokra vezethető vissza:

az emberek lefelé vásárolnak (kevésbé drága terméket vesznek) és

egyszerre kevesebb termék kerül a kosárba, ezáltal a vásárlások átlagos értéke nem változik;

emellett viszont egyre többször rendelünk online, azaz emelkedik a csomagszám, és vele együtt a rendelési frekvencia, a teljes piac hasonló ütemű növekedését eredményezve.

A GKID társalapítója előrebocsátotta: éppen az alávásárlás és a kisebb darabszámú kosarak miatt az átlagos kosárérték várhatóan nominálisan stagnál a szezonban, viszont a vásárlási gyakoriság emelkedik, így a forgalom összességében 9-10 százalékkal emelkedhet a negyedik negyedévben. Az év egészére nézve ez pedig 8,5-9 százalékos emelkedést jelenthet 2022-höz képest. Megerősítette: tekintettel az éves átlagos inflációra, reálértelemben csökkenésről beszélünk továbbra is.

A rezsisokk mostanra elmúlt, ám a magas infláció és az inflációt nem követő béremelések miatti reálbér-csökkenés érezhetően visszafogta a vásárlóerőt az elmúlt 12 hónapban

– mutatott rá a szakember. A vásárlások visszafogása a hagyományos és az online kategóriáknál egyaránt megjelent, azonban a hagyományos csatornákat jobban érintette. Az alávásárlás, az olcsóbb termékek preferálása és a bespájzolt mennyiség csökkentése minden területen jellemző.

Madar Norbert szerint a különböző szektorok, kategóriák, csatornák esetében eltérő a hatás, de valódi, inflációt meghaladó növekedés a legtöbb területen nem jellemző 2023 eddig eltelt 10 hónapjában, sőt infláció alatti a „bővülés”. Ehhez képest nagy változást, fellendülést az idén nem vár a piaci szereplők jó része. Azonban egyes szereplők, szektorok a tavalyi alacsony bázis és az egész éves visszafogott költések miatt kifejezetten erős szezonra számítanak.

A mostani nehéz gazdasági helyzetben a megtakarítások felértékelődtek: akinek nincs pénze, azért nem költ, akinek van, az pedig igyekezett nem hozzányúlni a megtakarításokhoz. Az a tudatos vásárlói réteg is visszafogta a fogyasztást, amely nem azért nem vásárolt, mert nem tehetné meg, hanem sokkal inkább elővigyázatosságból költött kevesebbet.

A Covid után a háborúk és a politikai feszültségek gazdasági hatása továbbra is kiszámíthatatlan, ezért továbbra is jellemző az óvatosság a vásárlókra, de elképzelhető, hogy a szezonban kissé megengedőbbek lesznek a költéseknél, legalábbis vannak erre utaló jelek.

Érdekesség, hogy az időjárás nem segítette a kereskedőket az idén – október végéig nem kellett őszi ruhára, cipőre költeni, márpedig ez már önmagában elegendő az érezhető volumenkieséshez. Vélhetően ez is az oka annak, hogy az év végi szezon már a múlt hónapban elkezdődött: több kereskedő és márka is jelentős akciókat kínál – olyan márkák, amelyek korábban szűkmarkúan és ritkán osztották a jelentősebb kedvezményeket folyamatosan, akár heti rendszerességgel adnak 20 százalékot is meghaladó kuponokat a vásárlás ösztönzésére.

A feketepéntek sem csak egy, hanem több napra, akár hétre koncentrálódik, a kereskedők a korábbinál jelentősebb akciókkal próbálják rábírni a vásárlókat a költekezésre, már november elején elindultak az akciók. Madar Norbert előrebocsátotta: a visszafogott költések és az alacsonyabb vásárlóerő ellenére sem marad el idén a karácsony: az online tranzakciószám nem lesz kevesebb, csak sok esetben kisebb értékű termékek kerülnek a fa alá.