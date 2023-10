Az 500. MPL csomagautomatát adta át Balczó Barnabás, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója a budapesti Etele plázában, ahol bejelentették további 150 automata telepítését is, amelyek harmadát még az idén üzembe is helyeznék. Az eseményen elhangzott, hogy az állami cég az ország legnagyobb postai szolgáltatási és egyben csomaglogisztikai vállalataként arra törekszik, hogy az ország minden pontján 21. századi színvonalú és ügyfélközpontú szolgáltatást nyújtson a lakossági és üzleti ügyfelek számára egyaránt. Egyúttal célja az is, hogy teljesítse azt az elvárást, hogy gazdaságosan, fenntartható módon működjön, megtartva a versenyképességét.

Felidézték: felismerve az úgynevezett házon kívüli kézbesítések térnyerését, a Magyar Posta az elsők között telepített csomagautomatákat Magyarországon. Az elmúlt évek piaci trendje bebizonyította az új típusú kézbesítési megoldások szükségességét. Emlékezhetünk,

a Covid előtt stabilan 18-20 százalékkal nőtt az e-kereskedelmi forgalom, majd a pandémia időszakában 40-60 százalékos bővülési dinamikát is megfigyelhettünk, az utóbbi időszakban viszont 10 százalék körüli szintre esett a lendület.

Jelenleg az MPL csomagautomatái egyenlő arányban oszlanak meg a főváros, az agglomerációs települések, illetve vidéki nagyvárosok között. A társaság a könnyű megközelíthetőséget célul tűzve üzletek, benzinkutak és tömegközlekedési csomópontok közelében telepíti csomagautomatáit, de bevásárlóközpontok és gyártóegységek közvetlen közelébe is kerültek berendezések. A Magyar Posta hosszú távú célja, hogy az ország bármely pontján elérhető távolságon belül legyenek automaták, amelyek 0-24 órában lehetővé teszik a csomagok feladását vagy átvételét.

Éles a verseny a piacon

Tekintettel arra, hogy egyre népszerűbb megoldásról van szó, megnéztük, hol tartanak a versenytársak. Madar Norbert, a GKID vezető tanácsadója és partnere lapunk érdeklődésére a legfrissebb csomagautomatás statisztikákat hívta segítségül, összehasonlítva a tavaly októberi részeredményekkel.

E szerint országosan 4447 automatát tartanak jelenleg számon, amelyek közül 1469-et, vagyis a teljes mennyiség harmadát az elmúlt egy évben létesítették.

A GLS -nek 1280 csomagpontja van, miközben tavaly ilyenkor még csak 650 volt.

-nek 1280 csomagpontja van, miközben tavaly ilyenkor még csak 650 volt. A Foxpost 950-nél tart az egy évvel korábbi 650-nel szemben.

Bár a Magyar Posta szerdán már az 500.-at adta át, a statisztika egyelőre 487 aktív, működő MPL automatát lát az állami cégnél, igaz, ez is a többszöröse a bázisidőszakban nyilvántartott 140-nek. A Packeta csomagpontjainak száma a vizsgált időszakban 650-ről 852-re nőtt. Tegyük hozzá: ezek jóval kisebb automaták, mint a versenytársak többségénél működők. A GKID Research & Consulting statisztikája alapján úgy tűnik, az eMAG, illetve az Alza kiszállt a versenyből, miután láthatóan nem fejleszti tovább a hálózatát. Az eMAG-hoz köthető Sameday ugyan 612-ről 700-ra növelte Easybox automatáinak számát, az Alzaboxok egy része viszont el is tűnt: 183-ról 178-ra csökkent a számuk. A további számottevő csomaglogisztikai szolgáltatók közül nincs és nem is volt csomagautomatája a DPD-nek, az Express One-nak, illetve a Sprinternek. Általánosságban elmondható, hogy érdemben három piaci szereplő telepít: a GLS, a Foxpost és a Posta.

Nincs megállás a Foxpostnál

Az egyik legdinamikusabban fejlődő piaci szereplő a Foxpost, melynek alapító-vezérigazgatója, Bengyel Ádám lapunknak elmondta:

az idén túllépik az 1000 automatás hálózatot, így nagyjából 90 ezer rekeszt tölthetnek majd meg naponta.

Jövőre folytatják a bővítést, most azt látják, olyan mértékben nő az igény a szolgáltatásuk iránt, hogy akár 3000 automatát is kihasználtan tudnának működtetni. Ennek két hajtóereje van: az egyik a jelenlegi gazdasági környezet, amelyben a webshopok keresik az olcsóbb, de jó minőségű és fenntarthatóbb kiszállítási megoldásokat, szemben a drága házhoz szállítással. A másik lényeges szempont pedig, hogy egyre közelebb vannak a felhasználókhoz az automaták, amelyek így sokkal kényelmesebb alternatívát nyújtanak annál, hogy otthon kelljen várni a futárra. A Foxpost-vezér elmondta: csomagautomata-hálózatuk kihasználtsága nagyon magas, naponta döntögetik a kiszállítási rekordokat, állítása szerint ma már nagyjából minden második csomagautomatás csomagot a Foxpost hálózatában adnak át.

(Gyöngyösi Balázs)