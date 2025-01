250 millió forint pénzbüntetésre ítélet a bíróság a 7. leggazdagabb magyart, akinek vagyonát 249,5 milliárd forintra becsülte a Forbes korábban. Jellinek Dániel, az Indotek-csoport vezetője, akit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással vádolt az ügyészség, beismerte tettét.

Jellinek Dániel cégei a vád szerint az F. Zsolt által vezetett számlagyár-hálózattól fogadott be fiktív számlákat, amiknek összegét készpénzben visszakapta F. Zsolttól, így csalták el a számlák értéke utáni áfát. Ezzel az ügyészség szerint 105 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek – írta meg a Telex.

Jellineknél – hiába mondott le még a tárgyalásról is – súlyosbító körülményként vette figyelembe a bíróság, hogy 2022-ben már bűnösnek mondták ki egy költségvetési csalási ügyben, amiért felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Ennél az esetnél azonban az Indotek önellenőrzés után befizette a fiktív számlákkal korábban be nem fizetett adót. Az ügy Győrben most az érintett szocialista politikusok külön vett perével folytatódik.

Jellinek Dániel 2024 októberében az ügyészségen magára vállalta az apja és kollégája terhére rótt vádakat.

Az ügy kötődik ahhoz az óriási számlagyárhoz, amelynek keretében Győrben 50 embert állítottak bíróság elé, házkutatást tartottak a T-Systems, a 4iG vagy az állami Antenna Hungária cégnél, és aminek folyományaként egy másik bírósági ügyben több szocialista politikus, köztük Horváth Csaba, Molnár Zsolt és Baja Ferenc ellen is büntetőeljárást indítottak.

A vádak szerint a bűnözői hálózat külföldi állampolgárokat és hajléktalanokat szervezett be papíron informatikai vagy takarítási szolgáltatásokat nyújtó fiktív cégek vezetésére, amelyek aztán milliárdos értékben állítottak ki számlákat különböző cégeknek. Ezek a számlák lehetővé tették, hogy túlárazott projektekkel álljanak elő. A hálózat élén F. Zsolt, avagy a „Nagymester” állt, aki korábban az Axel Springer, a BKV és a CBA informatikai igazgatója volt.

Ezzel a NAV szerint nagyjából 4,5 milliárd forint értékben csaltak el áfát és károsították meg így a költségvetést.

A vád szerint Jellinek Dániel cége, a Mall Management, amelynek 5 évig apja volt az ügyvezetője, az F. Zsolthoz köthető számlagyár-cégháló egyik tagjától, a Wind-Ip 21 Kft.-től fogadott be fiktív számlákat, 53 millió forint értékben. Jellinek Dániel szerint annyi számla érkezik be, amely figyelmetlenséget okozott, de önrevíziót rendelt el és minden adót megfizetett.