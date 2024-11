Több mint három éve húzódott Jellinek Dániel nagyvállalkozó tulajdonszerzése az Auchan Magyarországban, hiszen az első hírek még 2021 szeptemberében röppentek fel a témában, az üzletet pedig 2023 októberében tényszerűen is megerősítették. A válságok korában ugyanakkor sok minden megváltozott azóta, a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború is hatással volt a gazdasági környezetre, ami alól az élelmiszer-kiskereskedelmi piac sem volt kivétel. Hosszú huzavona után azonban hivatalosan is célba értek a felek, miután kedden az erről szóló hatósági bizonyítvány publikálásával megszületett a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyása.

Versenykorlátozás nem áll fenn

A GVH honlapján publikált hatósági bizonyítványban ugyanis azt írják, hogy „A Gazdasági Versenyhivatal a Biery Investments Zrt.-nek az Auchan Magyarország Kft., a Ceetrus Hungary Kft. és az NHOOD Services Hungary Kft. vállalkozások feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.”

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a GVH jóváhagyta a fúziót. A döntéssel a hatóság versenytanácsa is egyetértett.

Eredetileg az volt az ismert forgatókönyv, hogy a Jellinek-birodalom koronagyémántja, a befektetés-kezeléssel foglalkozó Indotek Group szerez 47 százalékos kisebbségi tulajdont, annak azonban különösebb gyakorlati jelentősége nincsen, hogy ezt a szerepet végül a Biery Investments Zrt. tölti be a vevői oldalon.

Nagy fába vágta fejszéjét a milliárdos

Az Economx korábbi elemzéséből kirajzolódott, hogy látványos változások előtt áll az Auchan, miután megjelent mögötte Magyarország egyik leggazdagabb embere, ám a Jellinek Dániel cégcsoportja rövidtávon aligha borítja fel az erőviszonyokat a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi piacon.

Az Indotek Groupnál tavaly novemberben úgy nyilatkoztak az ambiciózus tervekről, hogy

öt-hat éven belül a harmadik legnagyobb piaci részesedéssel bíró szereplővé emelnék az Auchant.

Ez a mostani erőviszonyok mentén azt jelenti, hogy az áruházlánc megérkezne közvetlenül a Lidl és a SPAR mögé, miután beelőzte a Pennyt, az Aldit, a CBA-t, a Coopot, sőt még a Tescót is.

Jellinek Dániel várakozásai szerint a bővülés révén az erősödő üzleti pozíciók elsődleges nyertesei a vásárlók lesznek, akik így egyre nagyobb számban érhetik el az Auchan kedvező árú, minőségi termékeit.