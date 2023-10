Október 7-én a Hamasz terrorszervezet átfogó támadást indított Izrael ellen a Gázai övezetből. Miközben rakéták ezreit lőtték ki Izrael déli és középső részére terroristák szivárogtak be több határmenti településre, ahol leírhatatlan pusztítást hajtottak végre a civil lakossággal szemben.

Az áldozatok száma már meghaladta az 1300-at,

több mint 3300 sérült,

legalább 150 embert pedig túszként hurcoltak el a Hamasz terroristái, nőket, gyerekeket és időseket, válogatás nélkül.

Ez a legnagyobb számú civil áldozattal járó terrorcselekmény az ország történetében, és a legtöbb zsidó áldozatot követelő nap a Holokauszt borzalmai óta.

Az eseményeket sokan a zsidó állam 9/11-eként említik, mások Izrael 1973-as Jom Kippur-i háborújához hasonlítják, ugyanis ekkor fordult elő utoljára, hogy olyan meglepetésszerű támadás érte az országot – akkor Egyiptom és Szíria részéről - amelyre nem volt megfelelően felkészülve. Akkor a háború eszkalációja során a Szaúd-Arábia vezette kőolajtermelő országok olajembargót vezetett be több nyugati ország ellen, amely következményét ma az 1973-as olajválságként tartjuk számon. A kérdés az, hogy lehetnek-e mostani háborúnak is hasonló következményei a világgazdaságra, mint a Jom Kippur-i háborúnak voltak?

A Közel-Kelet és a kőolaj

A terrortámadást követően az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanjahu háborús helyzetet rendelt el, amely során több mint 300 ezer tartalékost mozgósítottak, az Izraeli Védelmi Erők pedig a déli területek megtisztítása után előkészítették Gáza teljes ostromát, hogy „eltakarítsák a Hamaszt a föld színéről”. Mindebből úgy tűnik, hogy Izrael Hamasz elleni háborúja a korábbi gyors lefolyású összecsapásokkal szemben elhúzódó konfliktusnak ígérkezik, erre pedig a nemzetközi pénz- és nyersanyagpiac is hamar reagált.

Bár Izrael jelenleg nem jelentős nemzetközi energiaexportőr és fontosabb energiaútvonalak sem haladnak át az ország, vagy a Gázai övezet területén a katonai konfliktusok a nyersanyag és világkereskedelem szempontjából is stratégiai jelentőségű Közel-Keleten soha nem voltak jó hatással a globális energiapiaci dinamikákra. Tekintve, hogy

a világ tíz legnagyobb kőolajkitermelő országából négy a Közel-Keleten található, akik összesítve a világ olajtermelésének negyedét biztosítják, a kőolajpiac tekinthető a legkiszolgáltatottabbnak a régióbeli konfliktusokkal szemben.

Ahogy korábban megírtuk, a globális irányadó Brent hordónkénti ára 4,53 százalékkal nőtt, így 88,41 dolláron kereskedtek vele hétfőn, míg az amerikai West Texas Intermediate határidős jegyzése 4,69 százalékkal 88,67 dollárra emelkedett hordónként a háború izraeli bejelentését követő napon. Mivel a jelenlegi konfliktus közvetlenül nem veszélyezteti sem a kitermelési sem az exportlehetőségeket, az olaj ára azóta nagyobb kilengések nélkül mérséklődni látszik, a piac azonban továbbra is szorosan követi az izraeli események alakulását és az eszkaláció lehetőségét. Ebben a tekintetben pedig két országra érdemes leginkább figyelni: Szaúd-Arábia és Irán.

Szaúd-Arábia és az olajfegyver

Szaúd-Arábia a világ második legnagyobb olajtermelő országa, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) vezetője. Az OPEC akkor lépett elő az olajkartell szerepéből komoly nemzetközi politikát formáló szervezetté, amikor 1973-ban olajembargót vezetett be azon nyugati országok ellen, akik Izraelt az Jom Kippur-i háborúban támogatták.

Az embargó hat hónapja alatt 300 százalékkal nőtt a kőolaj világpiaci ára, az „olajfegyver” használata pedig az Egyesült Államok gazdaságát viselte meg a legjobban.

Persze Szaúd-Arábia nemzetközi szerepe és Egyesült Államokhoz való viszonya azóta jelentősen változott. Sőt az elmúlt hónapokban Washington közreműködésével Rijád és Jeruzsálem is komoly lépéseket tett a kapcsolatuk normalizálásának érdekében, amelyért cserébe komoly biztonsági és politikai támogatást vár az Egyesült Államoktól. Bár az olajmonarchia egy évvel ezelőtt még elutasító volt a Fehér Ház azon kérése felé, hogy a globális olajárak és Oroszország olajbevételeinek csökkentése érdekében növelje kitermelését, a most zajló háttértárgyalások keretében Rijád már hajlandónak mutatkozott erre a The Wall Street Journal értesülései szerint.

Szaúd-Arábia reakciója az izraeli eseményekre eddig mérsékeltnek tekinthető, a konfliktus eszkalációjával és az izraeli offenzíva megindulásával azonban felerősödhet Rijád kommunikációja újra felerősödhet a palesztinok jogainak védelmében és Izrael válaszcsapásának elítélésében. Bár az olajfegyver valószínűleg nem kerül olyan formában újra elő, mint ötven évvel ezelőtt, az izraeli-szaúdi-amerikai párbeszéd minden bizonnyal beláthatatlan időre befagy, ezzel együtt pedig olajkitermelés növelésére is kevés szándék mutatkozhat majd az OPEC országok részéről.

Irán és a geostratégiai fojtópont

Irán az elmúlt évben egyre jelentősebb szereplőjévé vált a globális olajpiacnak ugrászszerű növekedést mutatva mind a kitermelést, mind az exportot illetően. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint augusztusban Irán olajkitermelés elérte a napi 3,14 millió hordót, exportja pedig napi 1,9 millió hordóra emelkedett, ami a legmagasabb érték volt azóta, hogy 2018-ban Donald Trump felmondta az iráni atomalkut (JCPOA) és visszaállította az iráni olajjal szembeni amerikai szankciókat.

Bár az amerikai olajszankciók nagyrésze még mindig életben vannak a perzsa állammal szemben, a Biden-adminisztráció 2022 óta szemet hunyt saját szankciói felett, és nem lépett fel a növekvő iráni olajszállítások ellen. Ennek legfőbb oka, hogy

Washington erősítené a globális olajpiac likviditását az orosz-ukrán háború miatt kialakult negatív piaci hatásokkal szemben, valamint Biden a szankciók enyhítésével „olajozta meg” a Washington-Teherán párbeszédet is, öt Iránban fogvatartott amerikai állampolgár szabadon bocsájtása ügyében.

Bár amerikai tisztviselők egyelőre nem találtak erre közvetlen bizonyítékot, de Irán érintettsége az Izrael elleni Hamasz támadásban megkérdőjelezhetetlen. Teherán szíriai milíciák, valamint a Hamasz, a Hezbollah és a Palesztin Iszlám Dzsihád terrorszervezetek támogatása révén évtizedek óta folytat proxyháborút Izrael ellen. A Hamasz mind a terrorcselekmények finanszírozásában, mind kiképzés és fegyverellátás tekintetében számíthat az Iszlám Köztársaság támogatására. A Wall Street Journal információ szerint az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda emberei augusztus óta szorosan együttműködtek a Hamasszal az október 7-i támadás megtervezésében és előkészítésében. Irán hivatalosan is gratulált a Hamasznak az izraeli civilek ellen elkövetett brutális támadása után és további támogatásáról biztosította a terrorszervezetet. Az izraeli háború eszkalációja esetén Irán részvétele tovább fokozódhat az általa használt proxykon keresztül, amelyre válaszul Izrael közvetve és közvetlen módon is támadhat majd iráni célpontokat.

Irán részvétele a Hamasz Izrael elleni támadásában az Egyesült Államokat is arra késztetheti, hogy ismét szankciókat léptessen életbe Teheránnal szemben, amely újra csökkentheti az ország olajexportját és ezzel együtt a globális piaci kínálatot. Ennek eredménye a legrosszabb forgatókönyvek szerint a több mint 100 dolláros hordónkénti olajár is lehet.

A drasztikus áremelkedés könnyen elkerülhető abban az esetben, ha Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek hajlandóak saját olajtermelésüket felpörgetni – a kérdés az, mennyire áll majd ez érdekükben.

Irán szerepe és bevonódása Izrael terrorellenes háborújába a perzsa állam földrajzi helyzete miatt is aggodalomra adhat okot, hiszen Teherán könnyen instabilitást idézhet elő a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi útvonalakban is. Az Omán és Irán közti tengeri útvonal a világ egyik legjelentősebb úgynevezett energetikai fojtópontja, ahol a globális olajellátás ötöde és a világ cseppfolyósított földgáz (LNG) kereskedelmének mintegy negyede halad át naponta. Így mondanunk sem kell, hogy ha Irán zavarása okán a tranzit akár csak néhány napra is megszakadna, az jelentős hatással lenne a globális olaj- és gázárakra.

Nagy Dávid, Izrael szakértő (EuroAtlantic Consultancy)