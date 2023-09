D. Kovács Róbert szerint évtizedes munka végére értek, összetett tervezéssel, lépésről lépésre haladtak. Felszámolták a kerület hírhedt szégyenfoltját!

A Hős utca története hosszú és bár nem így indult, az utóbbi évtizedekben Budapest egyik leghírhedtebb szergyártó- és kereskedő központjává vált. Elborzasztó képek jellemezték a házak környékét, szeméthegyek, életveszélyes tudatmódosító szerektől vergődő emberek

– emlékeztetett posztjában.

Az önkormányzati bérlemények kiürítése után a néhány magántulajdonban lévő lakással együtt vásárolta meg a kormány a Hős utca 15. szám alatti két lakóépületet és telket önkormányzattól. Az ingatlan immár a Magyar Állam tulajdona és a tervek szerint a szomszédos Terrorelhárítási Központ bővítésére fog szolgálni – tette hozzá.

A kőbányai önkormányzat a Terrorelhárítási Központ (TEK) új műveleti komplexumának megvalósításáért részben eladta, részben ingyen átadta a Magyar Államnak a Hős utcai szegregátum 317 ingatlanából önkormányzati tulajdonba került 254 lakást. Az állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. még februárban kezdeményezett tárgyalásokat a bérlemények átruházásáról, nyárra sikerült megegyezni.

A 2024/2023-as számú kormányhatározat azon szürke zónás kormánydöntések közé tartozik, amelyek ugyan nem titkosak, de nem is kerülnek be a Magyar Közlönybe.

Ilyen féltitkos határozattal bízta meg az Orbán-kabinet a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy az MNV útján gondoskodjék a Hős utcai krízistömbben lévő ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről. Az ügylet minél gyorsabb lezárása érdekében az MNV fizetni is hajlandó volt – írta korábban az Economx.hu. A 166, eredetileg is önkormányzati tulajdonban lévő, lakásért valamivel több, mint 1 milliárd forintot fizetett most ki az állam a kőbányai önkormányzatnak, míg az állami támogatásból korábban megvásárolt 88 ingatlant ingyen adja át a kerület.

A több mint egymilliárd forintos bevétel mellett megszabadulnak az elhelyezés és a bontás nyűgétől is.