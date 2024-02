Bár a hibrid munkamodellt alkalmazó cégek száma óriási mértékben növekszik, a Crown Workspace új kutatása kimutatta, hogy a hibrid munkavállalók csaknem fele (46 százalék) úgy véli, hogy irodája vagy munkaterülete nem felel meg a hibrid munkamodellnek, és korszerűsítésre szorul – írja a Hr Portál.

Az Egyesült Királyságban 2000 hibrid munkát végző felnőtt körében végzett kutatás kutatás szerint a válaszadók 21 százaléka érezné magát jobban ösztönözve a visszatérésre a jobb hardver és informatika ígéretével. Az irodába való visszatérésre ösztönözné őket az is, ha az iroda állatbarát lenne (18 százalék), és a növények vagy virágok számának növelése az épületben (15 százalék) is arra motiválná őket, hogy többet járjanak be az irodába.

A hibrid munkavállalók több mint egyötöde (21 százalék) mondta, hogy nem kérdezték meg tőlük, hogy milyen változást szeretne látni az irodai munkaterületén.

A felmérés résztvevőinek több mint 40 százalékát az ingyenes étel és ital arra ösztönözné, hogy visszatérjenek az irodába.

Közel egyharmadukat (27 százalék) motiválnák a közösségi események a kollégákkal. A megkérdezettek több mint fele (52 százalék) azt mondta, hogy szeretné, ha megszűnne a 9-től 5-ig tartó munkanap, és a rugalmasabb munkaidő-beosztás felé mozdulna el.