A Checkr szoftvercég 3000 amerikai dolgozójával és vezetőjével végzett új felmérése szerint a főnökök 68 százaléka szeretné, ha 2024-ben is folytatódna a távmunka, míg az alkalmazottak kevesebb mint fele, 48 százalék érzi ugyanezt. De még mindig nehéz ebből végleges következtetéseket levonni.

Egyes vezérigazgatók egyre inkább szorgalmazzák, hogy visszatérjenek a hivatalba, más kutatások azt mutatják, hogy a főnököket nem izgatja a távmunka vége. A Future Forum 2023. februári pulzusfelmérése szerint a vezetők és a nem vezető tisztségviselők több mint 80 százaléka rugalmasságot szeretne a munkahelyén, beleértve a teljes munkaidőben az irodában dolgozók többségét, ez 56 százalék.

Ez igaz a magas keresetűekre is: a McKinsey 2023. júliusi jelentése szerint a 150 000 dollár felett kereső alkalmazottak egyharmada felmondana a munkahelyén, ha teljes munkaidőben kellene visszatérnie az irodába – írta a CNBC.

A dolgozók megosztottak az irodába való visszatérést illetően is.

Míg a hibrid munkavégzés a legelterjedtebb és legkedveltebb mód lett a munkavállalók körében, a távmunkára változatlanul nagy a kereslet.

A kihasználatlan irodaterületek költsége jelentős tényező volt a vezetők azon döntésében, hogy szigorúbb követelményeket vezetnek be, még akkor is, ha ők maguk inkább otthonról dolgoznának. A cégek még kilenc hónappal ezelőtt is hajlandóak voltak lenyelni ezeket a költségeket, de néhány vállalat kezd türelmetlen lenni, és meg akarják téríteni ezeket a költséges befektetéseket. Több cégnek nagy ingatlanterülete van, és ezeknek az üres, drága irodaházaknak a kihasználatlansága csak nehézségeket okoz.

Míg egyes vállalatok úgy döntöttek, hogy leépítik vagy felbontják irodabérleti szerződéseiket a világjárvány után, mások vagy haboznak megtenni az ugrást, vagy nem engedhetik meg maguknak. A világjárvány előtt sok vállalat 10 vagy 15 évre szóló bérleti szerződést írt alá, vagy több ezer dollárt fektettek be a bezárás utáni újratervezésbe, hogy visszacsábítsák az alkalmazottakat az irodába.



New York, Boston és Cleveland is belemenne abba, hogy a már felépített monstrumokat utólagosan átépítsék, sőt, ösztönöznek is erre. A Biden-adminisztráció szövetségi programokkal és adókedvezményekkel könnyíti meg ezt az utat. A helyi vezetők pedig felgyorsítják a területrendezési és építési korlátozások módosítását. Nemrég megírtuk, hogy lakássá alakíthatják az üresen álló irodaházakat.

Közel négy évvel azután, hogy a világjárvány arra kényszerítette a vállalatokat, hogy bevezessék a távmunkát, sok főnök máig nehezebben tudja kezelni alkalmazottait online, mint személyesen.

Amikor a Checkr megkérdezte a vezetőket, hogy szívesebben dolgoznának-e inkább az irodában, mert egyszerűbb az alkalmazottakat személyesen felügyelni, a legtöbb vezető 70 százalék igennel válaszolt. Sőt, a Resume Builder 2023. augusztusi jelentése szerint a vezetők nagy többsége azt állítja, hogy az irodába való visszatérése óta javult a bevétel, a termelékenység és könnyebb az alkalmazottak megtartása.