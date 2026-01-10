Az Egyesült Államok elnöke úgy véli, hogy globális főparancsnoki hatalmát kizárólag a „saját erkölcsisége” korlátozza, és nincs szüksége a nemzetközi jogra, az egyéb fékekre és ellensúlyokra, amelyek visszafogják a katonai erő alkalmazásának lehetőségét támadásokra, inváziókra vagy kényszerítő intézkedésekre a világ minden táján élő nemzetek ellen – közölte a New York Times.

A lapnak egy interjúban Donald Trump úgy fogalmazott:

„Egy dolog van, ami korlátozhat. A saját erkölcsöm. A saját elmém. Csak az állíthat meg. Nincs szükségem a nemzetközi jogra. Nem akarok senkit sem bántani.”

„Veszélyes időket élünk”: jön az álomhadsereg

Trump arról is bejelentést tett, hogy 2027-re 1,5 billió dollárra kívánja növelni a Védelmi Minisztérium költségvetését, ami több mint másfélszerese az idei, 901 milliárd dolláros védelmi büdzsének.

Indoklásként a „zavaros és veszélyes időket” említette: szerinte az emelés lehetővé teszi, hogy

"felépítsük azt az álomhadsereget, amit régóta megérdemeltünk,

és amely biztonságot és védelmet nyújt az ellenségtől függetlenül" – idézi az AFP a Truth Socialon közzétett gondolatát.

Az amerikaiak azt tehetnek, amit akarnak

A Berliner Zeitung eközben emlékeztet: a keményvonalas amerikai szenátor, Lindsey Graham az Air Force One fedélzetén bejelentette: Venezuela után más szomszédoknak, például Kubának, is fel kell készülnie.

Ez az elemzők szerint arra utal, hogy az amerikai féltekén az amerikaiak azt tehetnek, amit akarnak, ám a Kremlben is tördelhetik a kezüket.

"Trumpnak egyedül Oroszországgal kapcsolatban volt kikötése, de nem abban az értelemben, hogy együtt akarna működni Vlagyimir Putyin elnökkel" – erről Tucker Carlson szélsőjobboldali véleményvezér beszélt a TCN csatornán, kiemelve: meg kell akadályozni, hogy Oroszország és Kína szövetséget kössön.

Putyin órái is meg vannak számlálva?

Ez pedig akár egy moszkvai rezsimváltás lehetőségét is elhozhatja, például a venezuelai puccs mintájára.

Ráadásul megosztó szintlépés, hogy a Kreml ura immár Jézus Krisztus nevében vívja az ukrajnai háborút: Putyin az ortodox karácsony napján már krisztusi küldetésként beszélt az öldöklésről.

Washington Putyin elleni fellépéséhez ideális terv lehet a venezuelai államfő elleni akció, amit a béketárgyalásokat kritikusan szemlélő Marco Rubio külügyminiszter szorgalmazhat – állapítják meg a BZ elemzői, noha Trump eddig arról beszélt, hogy az orosz elnökkel kapcsolatban nem lesz szükség hasonló lépésre.

Mindenesetre az amerikai hadsereg a héten már lefoglalt egy orosz zászló alatt hajózó, olajszállító tartályhajót az Atlanti-óceán északi részén, amire Oroszország csak langyos kritikát fogalmazott meg, míg Kína is tartózkodott attól, hogy bírálja az intézkedést.

Grönlandon is jöhet a nehezebbik út

Megírtuk: venezuelai akciója után Donald Trump már Grönlandra koncentrál. Terveiről ugyan a világ legnagyobb szigetének vezetése hallani sem akar, de az Economxnak nyilatkozó Amerika-szakértő szerint az orosz és kínai vágyaknak sem szívesen engednének teret.

Pénteken Trump világossá tette: nem fogják megengedni, hogy Oroszország vagy Kína megszállja Grönlandot, ezért kész hadsereget is bevetni Grönland Dániától való elfoglalására.

„Akár tetszik nekik, akár nem” – közölte az USA vezetője pénteken a Fehér Házban, leszögezve, hogy ha nem sikerül „a könnyebbik úton” megállapodást kötni, akkor „a nehezebbik úton fogják csinálni”.