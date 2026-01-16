Sem a venezuelai vezető sikeres elfogása, sem a Grönland fenyegetése nem javította Donald Trump támogatottságát: a legtöbb amerikai elégedetlen az elnök munkájával - derül ki az n-tv.de német hírportál összeállításából.

Nicolas Maduro venezuelai vezető elfogása után készült januári felmérések szerint jelenleg az amerikaiak 43 százaléka nyilatkozik pozitívan az amerikai elnök munkájáról, míg 55 százalék elégedetlen vele. Maduro január 3-i eltávolítását csupán a válaszadók 33 százaléka helyeselte, míg 34 százalék kritikusan értékelte a katonai beavatkozást. Venezuela témája megosztja az Egyesült Államokat: a republikánus szavazók 65 százaléka támogatja, a demokrata szavazók ugyanilyen arányban elutasítják azt.

Trump népszerűtlenségéhez hozzájárulhattak a január 7-én Minneapolisban történtek is, amikor egy ICE-ügynök három lövéssel megölte a 37 éves Renee Goodot. Egy felmérés szerint a válaszadók 56 százaléka helytelennek ítélte az ICE-ügynök tettét, mindössze 26 százalék nevezte helyesnek.

Az ICE intézkedése mellett Trump gazdaságpolitikájával kapcsolatos elégedetlenség is nőtt, főként az infláció kezelése miatt: 61,2 százalék tartja rossznak, és csak 36,8 százalék nyilatkozott pozitívan.

A cikkből az is kiderül, hogy ha Trump Grönland megszerzésével próbálna politikai tőkét kovácsolni, az valószínűleg sikertelen lenne: egy felmérés szerint az amerikaiak csupán 17 százaléka támogatja az erőfeszítéseket, és mindössze 4 százalék tartja elfogadhatónak katonai erő alkalmazását. A válaszadók kétharmada aggódik, hogy az amerikai próbálkozások ronthatják az USA kapcsolatát európai szövetségeseivel és a NATO-val.