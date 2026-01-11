Újabb vitát kavart Donald Trump külpolitikai „gondolkodása”: a Daily Mail szerint az amerikai elnök katonai terveket kért Grönland megszerzésére. A lap úgy tudja, a lépést az arktiszi térség növekvő geopolitikai jelentőségével indokolják, miközben katonai és diplomáciai körökben is komoly aggályok merültek fel.

Az amerikai hadsereg vezetőit arra utasította Donald Trump, hogy dolgozzanak ki egy kontingenciatervet Grönland esetleges katonai megszerzésére – írja brit forrásaira hivatkozva a Daily Mail.

A lap szerint az elnök nem azonnali katonai akcióra adott utasítást, hanem egy olyan forgatókönyv kidolgozását kérte, amely egy esetleges jövőbeli döntés alapjául szolgálhat.

Trump tesz a törvényekre, csak a saját erkölcsét követi és álomhadseregről döntött Amerika elnöke hadat üzent a világnak : nincs szüksége a nemzetközi jogra, kizárólag saját erkölcsiségét és elméjét tekinti globális hatalma egyetlen korlátjának – közölte a New York Times-szal. A zavaros időkre hivatkozva az is bejelentette, hogy felépíti az USA „álomhadseregét”.

A lap szerint Trump környezetében egyre erősebben jelenik meg az a nézet, hogy Grönland stratégiai jelentősége – különösen az arktiszi térség militarizálódása, valamint Oroszország és Kína növekvő jelenléte miatt – az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdeke.

A portál úgy tudja, a katonai vezetés részéről ugyanakkor komoly aggályok merültek fel, mivel egy ilyen terv jogi és politikai következményei beláthatatlanok lennének.

Trump már korábbi elnöksége idején is felvetette Grönland megvásárlásának ötletét, amit akkor Dánia és a grönlandi vezetés is határozottan visszautasított. A mostani értesülések újabb diplomáciai feszültségeket vetíthetnek előre az Egyesült Államok és európai szövetségesei között.