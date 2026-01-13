Az Egyesült Államok iráni "virtuális nagykövetsége" hétfőn frissítette utazási figyelmeztetését, amelyben arra kéri az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt a közel-keleti országban harmadik hete tartó zavargások miatt.
Az Egyesült Államoknak nincsenek diplomáciai vagy konzuli kapcsolatai Iránnal. A svájci kormány, teheráni nagykövetségén keresztül képviseli az Egyesült Államok érdekeit Iránban.
A "virtuális amerikai nagykövetség" honlapjára felkerült közlemény szerint "az amerikai állampolgároknak folyamatos internetkimaradásokra kell számítaniuk, alternatív kommunikációs eszközöket kell igénybe venniük, és ha biztonságosan megtehetik, fontolják meg Irán szárazföldön történő elhagyását Örményországba vagy Törökországba."
Rámutattak arra, hogy az amerikai-iráni kettős állampolgároknak iráni útlevéllel kell elhagyniuk Iránt, mivel az iráni kormány nem ismeri el a kettős állampolgárságot.
Hétfőn korábban Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője arról beszélt, hogy az Egyesült Államok továbbra is a diplomáciai megközelítést részesíti előnyben az Iránnal folytatott tárgyalásokon, de a Trump-adminisztráció nem zárja ki a katonai megoldásokat sem, ha szükséges.
Karoline Leavitt újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy Donald Trump elnök megfontolja az iráni tüntetésekre adható válaszok lehetőségeit, és "minden eshetőséget az asztalon tart". "A légicsapás a sok-sok lehetőség egyikét jelenti" - fogalmazott az elnöki hivatal sajtótitkára, hozzátéve, hogy "az elnök számára mindig a diplomácia az első opció".
Karoline Leavitt elmondta, hogy az iráni kormánnyal való diplomáciában fontos szerep hárul majd Steve Witkoff elnöki különleges megbízottra, és beszámolt arról, hogy egy iráni kormányzati tisztségviselő kereste meg az amerikai diplomatát a tárgyalási javaslattal, és "teljesen más hangot ütött meg", mint amit a teheráni kormány hivatalos nyilatkozataiban hallani.
Hozzátette, hogy az amerikai elnök az érdekének tartja, hogy meghallgassa az iráni fél üzenetét. "Ugyanakkor és mindezzel együtt az elnök megmutatta, hogy nem fél a katonai eszköz alkalmazásától, ha szükségesnek ítéli, ezt pedig senki nem tudja jobban Iránnál" - jegyezte meg Karoline Leavitt.