Az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland feletti ellenőrzés megszerzése - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök azután, hogy J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter a Fehér Házban fogadta a dán és a grönlandi külügyminisztert.

Az elnök megjegyezte, hogy alelnökének és külügyminiszterének részletes beszámolóját várja, ugyanakkor megismételte véleményét, miszerint

Dánia nem képes Grönland védelmét garantálni, és amennyiben az Egyesült Államok nem lép közbe, akkor Kína, vagy Oroszország jelenik majd meg a szigeten.

Donald Trump arra a kérdésre nem válaszolt, hogy milyen eszközöket fontolgat a Grönlandot illető célja elérése érdekében, ugyanakkor azt a meggyőződését hangoztatta, hogy megoldást fognak találnak a vita rendezésére Dániával.

Dán külügyminiszter: "alapvető nézeteltérések" vannak

"Alapvető nézeteltérések" vannak az Egyesült Államok és Dánia között Grönland jövőjéről, de folytatódnak a tárgyalások a vita rendezése érdekében - értékelte a dán külügyminiszter a megbeszéléseket.