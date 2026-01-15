Az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland feletti ellenőrzés megszerzése - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök azután, hogy J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter a Fehér Házban fogadta a dán és a grönlandi külügyminisztert.
Az elnök megjegyezte, hogy alelnökének és külügyminiszterének részletes beszámolóját várja, ugyanakkor megismételte véleményét, miszerint
Dánia nem képes Grönland védelmét garantálni, és amennyiben az Egyesült Államok nem lép közbe, akkor Kína, vagy Oroszország jelenik majd meg a szigeten.
Donald Trump arra a kérdésre nem válaszolt, hogy milyen eszközöket fontolgat a Grönlandot illető célja elérése érdekében, ugyanakkor azt a meggyőződését hangoztatta, hogy megoldást fognak találnak a vita rendezésére Dániával.
Dán külügyminiszter: "alapvető nézeteltérések" vannak
"Alapvető nézeteltérések" vannak az Egyesült Államok és Dánia között Grönland jövőjéről, de folytatódnak a tárgyalások a vita rendezése érdekében - értékelte a dán külügyminiszter a megbeszéléseket.
Lars Lokke Rasmussen arról számolt be, hogy magas szintű munkacsoport alakul annak érdekében, hogy "egyetértési pontokat" találjanak a vitás kérdésben.
"Úgy döntöttünk, magas szintű munkacsoportot alapítunk, hogy feltárjuk, találunk-e közös utat előre".
Hozzátette, a politikai testület feladatának szánja, hogy a Grönlanddal kapcsolatban felmerült amerikai biztonsági aggályokra válaszokat adjanak a Dánia által meghúzott "vörös vonalakat" is tiszteletben tartva.
Lars Lokke Rasmussen kijelentette, hogy "mindenkinek érdeke - akkor is, ha nem értünk egyet -, hogy abban megegyezzünk: feltárjuk, hogy megvalósítható-e az aggályok némelyikének kezelése a Dán Királyság területi integritásának, valamint a grönlandi emberek önrendelkezésének tiszteletben tartása mellett". A dán diplomata ugyanakkor elismerte, hogy hosszú távot tekintve osztja a Grönlanddal kapcsolatban megfogalmazott amerikai aggodalmakat, akkor is, ha véleménye szerint a területtel kapcsolatos helyzet eltér az amerikai nyilatkozatokban elhangzottakkal.
A dán bejelentés szerint a Grönlanddal kapcsolatos vita tisztázása érdekében megalakuló munkacsoport "heteken belül" találkozik először.
