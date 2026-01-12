Németország egy közös NATO-művelet elindítását tervezi az Északi-sarkvidéken, hogy lebeszélje Donald Trumpot Grönland annektálásáról .

A Bloombergnek nyilatkozó források szerint a régiót fenyegető veszélyek megfigyelésére létrehozott „Arctic Sentry” misszió a NATO tavaly indult „Baltic Sentry” műveletének mintájára épülhetne, amely a balti-tengeri fenyegetések megfigyelésére és az infrastruktúra védelmére irányul.

Trump azzal fenyegetőzött, hogy erőszakkal átveszi az irányítást az ásványkincsekben gazdag sziget felett.

Az amerikai elnök figyelmeztetései, különösen az amerikai katonai támadást követően Venezuelában, aggodalmat keltettek az európai vezetők és a NATO-n belül is.

Trump nem akar „csak bérlő” lenni Grönlandon Az amerikai elnök tulajdonolni akarja Grönlandot, szerinte bérlőnek lenni nem előnyös. Egyelőre az Egyesült Államok folytatja a diplomáciai tárgyalásokat az európaiakkal, és minden, a kérdésben érintett szereplővel.

A Downing Street az elmúlt napokban tárgyalásokat folytatott európai szövetségeseivel egy katonai erő Grönlandra telepítéséről.

A még korai stádiumban lévő tervek szerint brit katonákat, hadihajókat és repülőgépeket vetnének be Grönland védelmére. Európa abban reménykedik, hogy egy ilyen terv elég lenne ahhoz, hogy az amerikai elnök mondjon le a hatalmas sziget megszerzéséről.

Az Aurora Borealis (északfény) egy szociális lakásokkal körülvett, falfestményes épület mögött látható Nuukban, Grönlandon, 2021. szeptember 17-én. Kép: Reuters , Hannibal Hanschke

Vasárnap Lars Klingbeil, Németország alkancellárja sürgette az Egyesült Államokat, hogy tartsa tiszteletben Grönland szuverenitását és a nemzetközi jogot.

Kizárólag Dánia és Grönland hatásköre eldönteni Grönland jövőjét

– közölte Klingbeil, egyben hozzátette, hogy

„A területi szuverenitást és integritást tiszteletben kell tartani. A nemzetközi jog ezen alapelvei mindenkire vonatkoznak – beleértve az Egyesült Államokat is. NATO-szövetségesként együttműködünk az Arktisz biztonságának fokozásán, nem egymás ellen.”

Klingbeil várhatóan ezen a héten Washingtonba repül, hogy részt vegyen a G7 pénzügyminisztereinek Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere által összehívott találkozóján. Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere ezen a héten Dániával is tárgyal Grönlandról – számolt be róla a The Telegraph.

Donald Trump biztonsági okokra hivatkozva többször is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak „birtokolnia” kell Grönlandot. Pénteken azt mondta, hogy Moszkva vagy Peking elfoglalja a szigetet, ha ezt nem teszi meg, és hangsúlyozta, hogy „nem lesz Oroszország vagy Kína a szomszédunk”.

A dánok szerint az amerikai elnök többször is, bizonyítékok nélkül állította, hogy orosz és kínai hajók működnek a sziget közelében.

„Nem helytálló az a kép, amely az orosz és kínai hajókról a Nuuk-fjordban, valamint a hatalmas kínai beruházásokról szól”

– mondta Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter a napokban.

Két magas rangú északi diplomata, akik hozzáférnek a NATO hírszerzési adataihoz, azt nyilatkozta a Financial Timesnak, a lap vasárnapi írása szerint, hogy az elmúlt években nem látták Moszkva vagy Peking tengeralattjáróit Grönland közelében.

Egy másik északi diplomata azt mondta, hogy az ilyen tevékenység az Arktisz orosz oldalára korlátozódik.

A MarineTraffic és az LSEG legfrissebb hajókövetési adatai szerint nem volt kínai vagy orosz hajó Grönland közelében.

A hétfőn Washingtonban kezdődő találkozók előtt Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke azt nyilatkozta a törvényhozóknak, hogy az ország „döntő pillanat” előtt áll a Grönlandért folytatott diplomáciai csatában.

Később a Facebookon azt írta, hogy „készen állunk megvédeni értékeinket – bárhol is szükséges – az Arktiszon is”.

Grönland törvényhozása péntek késő este bejelentette, hogy előrehozott egy ülést, hogy megvitassák a sziget feletti ellenőrzés megszerzésére irányuló amerikai fenyegetésekre adott válaszát.

Az autonóm sziget mintegy 57 ezer embernek ad otthont, és széles körben elterjedt célja, hogy végül független nemzetté váljon.

Rakétavédelmi szempontból stratégiai helyen fekszik az Egyesült Államok és Oroszország között, és gazdag természeti erőforrásokban , beleértve a rezet, a nikkelt és a ritkaföldfémeket, amelyek elengedhetetlenek a modern technológia működtetéséhez.