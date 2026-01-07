A francia elnök szerint a biztonsági garanciákhoz békemegállapodás elérése esetén megadott amerikai támogatás őszinte és hihető. Washington részéről az üzenet következetes, amit alátámaszt képviselőinek jelenléte a keddi tanácskozáson - állapította meg Macron.

Az Egyesült Államok egyértelművé tette, hogy tagja lesz a garancianyújtó országoknak például a frontvonal figyelésében, ami álláspontjának megváltozását jelenti az utóbbi hetekben, és ez nagyon fontos sok részt vevő ország számára - szögezte le.

A kijevi vezetés nyugati támogatói készek szavatolni egy lehetséges tűzszünet vagy béke nyomán Ukrajna jövőbeli biztonságát - jelentette be kedden este António Costa, az Európai Tanács elnöke a tanácskozás után Párizsban.

"Készek vagyunk elkötelezni magunkat politikailag és jogilag kötelező érvényű garanciák rendszere mellett, amely egy fegyverszünettel lépne életbe" - hangoztatta. Mint mondta, az EU hozzá fog járulni az erőfeszítésekhez a biztonsági garanciákat illetően, amelyekre Ukrajnának szüksége lesz a béke tartós biztosításához.

"Segíteni fogunk polgári és katonai EU-misszióinkkal a helyszínen. Ukrajnának a lehető legerősebb pozícióban kell lennie a tűzszünet előtt, alatt és után is" - fejtette ki.

A párizsi tanácskozáson 35 ország képviselői, köztük 27 állam-, illetve kormányfő vett részt. Jelen volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár is, az Egyesült Államokat Steve Witkoff különleges megbízott és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner képviselte.

Steve Witkoff szerint jelentős előrelépés történt az ukrajnai rendezés számos kritikus kérdésében, ideértve a biztonsági garanciák és a "jóléti terv" ügyét is.

"Egyetértünk a koalícióval abban, hogy a tartós biztonsági garanciák és a szilárd prosperitási kötelezettségvállalások elengedhetetlenek a tartós béke megteremtéséhez Ukrajnában, és továbbra is együtt fogunk működni ezen a téren" - írta Witkoff az X-en.

Hozzátette, hogy az Ukrajnára vonatkozó biztonsági protokollok nagyrészt elkészültek.

Friedrich Merz német kancellár arról ejtett szót, hogy Ukrajna újjáépítése elválaszthatatlanul összefonódik a biztonsági garanciákkal.

"A gazdasági erő elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy Ukrajna a jövőben is hitelesen útját állhassa Oroszországnak" - mondta Merz.

Kilátásba helyezte Németország katonai hozzájárulását is egy lehetséges tűzszünet biztosításában. "Ebbe beletartozhat például az, hogy egy tűzszünetet követően erőket küldünk Ukrajna részére vele szomszédos NATO-területre" - fejtegette Merz, hozzátéve, hogy a német hozzájárulás jellegéről, illetve mértékéről a német kormánynak és parlamentnek kell majd végső soron döntenie, ahogy arra a feltételek adottak lesznek.

"Saját magam és a német kormány nevében azt mondhatom, hogy ebben alapvetően semmit sem zárunk ki" - húzta alá a kancellár.

Zelenszkij arról tett említést, hogy amerikai és ukrán tisztségviselők megvitattak "néhány ötletet" a területi kérdés rendezését illetően, ami - mint fogalmazott - továbbra is a legnagyobb akadályát képezi a békefolyamatnak.

"A legnagyobb rendezésre váró probléma a területi kérdés. Megvitattunk néhány ötletet, amelyek segíthetnek" - ismertette. "Amennyiben a csapatok nem tudnak megoldani bizonyos kérdéseket, úgy azok vezetői szintre kerülhetnek" - mondta hozzátéve, hogy az ukrán tárgyalódelegáció további konzultációkra Párizsban marad.

Az ukrán elnök kijelentette, hogy szövetségesei meghatározták, hogyan fog működni az európai elrettentő erő Ukrajnában a fegyverszünet után, valamint azt is, hogy mely országok fognak részt venni benne. Hozzáfűzte azt is, hogy Ukrajna konkrét megbeszéléseket folytatott az Egyesült Államokkal a tűzszünet felügyeletéről, valamint közölte, számít arra, hogy a biztonsági garanciákat hamarosan aláírják.