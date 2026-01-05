"El kell ismerni, hogy Trumptól, magatartásának nyilvánvaló jogellenessége ellenére, bizonyos következetességet nem lehet eltagadni. Csapatával nagyon keményen védi országának nemzeti érdekeit. Mindet: a politikaiakat - Latin-Amerika az Egyesült Államok hátsó udvara -, és gazdaságiakat - adjátok ide nekünk az olajat és a többi természeti kincset!" - mondta.

Medvegyev hozzátette, hogy ezt az álláspontot nem Trump találta ki.

"Samu bácsi fő motivációja mindig egyszerű volt: mások készleteinek megszerzése. Elég csak az aljas, cinikus (Madeleine) Albright asszonyra (volt amerikai külügyminiszterre) gondolni, aki szégyentelenül kijelentette: igazságtalan, hogy Oroszország ilyen gazdagság birtokába jutott. Ezért ezt újra kell osztani. Csakúgy, mint az Ukrajnában található ritkaföldfémeket. Trump éppen ezekre gondolt először" - nyilatkozott a volt elnök és kormányfő.

"Trump ezt nem is titkolja. Mit is mondhatnánk - ez a lex fortissimum, vagyis az erősebb joga. De akkor mondjuk meg egyenesen a +napfényes Pindosztánból való barátainknak+, hogy most már nincs semmi, amiért akár formálisan is szemrehányást tehetnének országunknak. Nicolás Maduro és feleségének elfogása még nagyobb gyűlöletet fog szülni a gringók iránt Latin-Amerikában" - fogalmazott.

Pindosztán az Egyesült Államok gúnyneve az orosz szlengben.

Az európai országoknak a venezuelai eseményekre adott reakcióját a kettős mérce klasszikus példájának nevezte. Úgy vélekedett, hogy "a gyáva és függő euródegeneráltak nagyon szeretnék Washingtonnak minél mélyebben benyalni", ezért "fecsegnek" a venezuelai demokrácia támogatásáról, egyúttal megpróbálva igazolni a nemzetközi jog megsértését. Medvegyev szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök illegitimitásának kérdését az "európai bolondok" korábban nem vetették fel, ezért "a kijevi bohócnak biztosan nem érdemes ellazulnia", mert a hivatali ideje rég lejárt.

"Az eltávolítása a legközelebbi jövő kérdése" - vélekedett, hozzátéve, hogy ha valakit drogterjesztésért üldözni lehet, akkor az "a narkópojáca és bandája".

"A jenkik, akik már létrehoztak egy ilyen +precedenst+ Maduróval, megismételhetik mindezt a banderista fattyakkal is" - nyilatkozott.

Medvegyev úgy vélekedett, hogy a caracasi események után "mindenki számára világos, hogy egyetlen olyan ország sem érezheti magát biztonságban, amely valamilyen formában nem tetszik az Egyesült Államoknak". Közéjük sorolta a Grönland felett ellenőrzést gyakorló Dániát is, és nem zárta ki a "neonáci" (Fridrich) Merz (német kancellár) elrablását sem.

Sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az ENSZ nem képes befolyásolni az eseményeket.

"Célunk az, hogy megakadályozzuk a globális katasztrófát olyan körülmények között, amikor a visszatartó mechanizmusok nem működnek. Jelenleg a világ többségét alkotó országok tesznek erőfeszítéseket arra, hogy szembeszálljanak az úgynevezett kollektív Nyugat neokolonialista, imperialista törekvéseivel. A folyamat lassan, de mégis halad előre. És ez óvatos reményt kelt" - mondta.

Végezetül leszögezte, hogy a mai Oroszország a legjelentősebb nukleáris hatalom, amely képes megvédeni magát és szövetségeseit, és ezt szükség esetén meg is fogja tenni, akár megelőző jelleggel is.

"Így vagy úgy, de manapság a nukleáris fegyverek birtoklása a legjobb garanciája az állam biztonságának" - állította.

Andrej Klisasz, az orosz parlamenti felsőház alkotmányos törvényhozási és államépítési bizottságának elnöke vasárnap a Telegram-csatornáján úgy vélekedett, hogy Trump "megtagadta a szuverenitás jogát a nyugati félteke összes országától" és hogy "európai vazallusainak" is fel kell készülniük.

Alekszej Puskov, a orosz felsőház információpolitikai bizottságának elnöke, ugyancsak Telegram-bejegyzésben, úgy vélekedett, hogy "a kulcs ahhoz, hogy megértsük, mi történt Venezuelában, természetesen nem a kábítószer és nem Maduro", hanem az olajkészletei feletti ellenőrzés megszerzése. Felhívta a figyelmet arra, hogy a venezuelai elnök elfogása elé időzítették a María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető Nobel-békedíjjal való kitüntetését, ami a venezuelai "rendszerváltás" témáját előbb a világsajtó egyik legfontosabb témájává tette, majd ezt maga Trump is szóba hozta.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton felhívta Delcy Rodríguez venezuelai alelnököt, akinek kifejezte szolidaritását a venezuelai néppel szemben elkövetett "fegyveres agresszió" ügyében és közölte, hogy Moszkva továbbra is támogatni fogja Caracasnak a nemzeti érdekeket és a szuverenitást védő politikáját. A felek síkraszálltak a további eszkaláció elkerülése és a helyzet tárgyalásos megoldása mellett, valamint kifejezték elkötelezettségüket a kétoldalú átfogó stratégiai partnerség további erősítése mellett.

Lavrov és fehérorosz hivatali partnere, Makszim Rizsenkov szombaton kettőjük telefonbeszélgetése során egyhangúlag elítélte az Egyesült Államok által "egy szuverén állam ellen, a nemzetközi jogi normák megsértésével elkövetett agressziót". A két tárcavezető hangsúlyozta, hogy Maduro elnököt és feleségét feltétel nélkül és haladéktalanul szabadon kell bocsátani, vissza kell engedni az ország fővárosába, és vissza kell helyezni posztjára az államfőt. A felek kiemelték annak fontosságát, hogy a nemzetközi joggal összhangban, párbeszéd útján mielőbb megteremtsék a venezuelai helyzet rendezésének feltételeit.

Az orosz külügyminisztérium a szombat este a Telegram-csatornáján közzétett közleményben sürgette az amerikai vezetéstől Maduro és felesége szabadon bocsátását.