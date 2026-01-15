Ahogy arról az Economx is beszámolt, Donald Trump azután, hogy alelnöke és külügyminisztere a Fehér Házban fogadta a dán és a grönlandi külügyminisztert, kijelentette: az Egyesült Államok célja továbbra is a Grönland feletti ellenőrzés megszerzése.

Az amerikai elnök fenyegetőzésére válaszul Dánia, amely Grönland védelméért felelős, figyelmeztetett, hogy egy támadás a sziget ellen gyakorlatilag a NATO végét jelentené, és bejelentette azt is, hogy bővíti katonai jelenlétét szoros együttműködésben a NATO szövetségeseivel - írta a CNN. Ezt követően több NATO-tagország is közölte: kis létszámú katonai kontingenst telepít Grönlandra, Dániával együtt Németország, Svédország, Franciaország és Norvégia közösen készül egy hadgyakorlatra.

A hadgyakorlat keretében Németország 13 fős felderítőcsoportot küld Grönlandra, Svédország és Norvégia kisebb egységekkel csatlakozik, míg Franciaország első katonái már úton vannak. A művelet, amelyet Arctic Endurance néven tartanak, a közös kiképzésre és a NATO Északi-sarkvidéki jelenlétének erősítésére irányul. Az Egyesült Államok már hosszabb ideje mintegy 150 katonát állomásoztat a Pituffik Űrbázison Grönland északnyugati részén.

Kanada a következő hetekben, Franciaország pedig február 6-án nyit konzulátust Nuukban, jelezve elkötelezettségüket a térség biztonsága iránt.

A Bild német hírmagazin szerint mindössze hét órával a Grönlandról szóló, eredménytelen washingtoni találkozó után, szerda éjjel, a dán hadsereg egy Hercules katonai gépe landolt a főváros, Nuuk polgári repülőterén. A gép fedélzetén két busznyi katona utazott, és a lap értesülései szerint nemcsak dán, hanem francia tisztek és katonák is érkeztek.