Az amerikai pénzügyminisztérium ideiglenesen felfüggesztette az atomenergiával kapcsolatos fizetésekre vonatkozó, orosz Gazprombankra érvényes szankciót. A június 30-án lejáró különleges mentesség nem terjed ki a folyamatban lévő beruházásokra.

A kiadott határozat külön nevesíti a paksi bővítést, amire a szankció továbbra is érvényben marad

– számolt be a 444.

A portál felidézi, hogy az Egyesült Államok még november 21-én vezette be azokat a büntetőintézkedéseket, amelyek megakadályozzák az orosz bankot érintő tranzakciók lebonyolítását.

A magyar kormány mentességi kérelmet nyújtott be az illetékes amerikai hatóságnál annak érdekében, hogy a térségbeli államok továbbra is fizethessenek a földgázszállításokért az orosz Gazprombanknál. Szijjártó Péter akkor úgy fogalmazott: Magyarország és két másik NATO-tagállam, illetve Szerbia számára is súlyos nehézségeket okozhat az újabb amerikai büntetőintézkedés az infrastrukturális adottságok miatt, hiszen az orosz földgázimport megszüntetése ellehetetlenítené az érintett országok biztonságos ellátását.

A külgazdasági és külügyminiszter múlt héten közölte, hogy a földgázimportot illetve a paksi atomerőmű működtetéséhez szükséges fűtőelemek ügyében már megtalálták a megoldást.