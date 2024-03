Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A héten elkezdődik a 2024-es tavaszi tanítási szünet, illetve négynapos hosszú hétvége is jön. Ilyentájt hagyományosan sokan keresik fel a hazai termálfürdőket, és most még az időjárás is kedvezőnek ígérkezik – írja a Termálonline.

A legtöbb fürdő a húsvéti hosszú hétvégén is nyitva lesz, azonban akad néhány kivétel.

Budapesten az Irgalmasok Veli Bej fürdője zárva szokott tartani, s ez idén sem lesz másként. Azaz március 29- én, 30-án, 31-én és április 1-jén nem látogatható a fürdő.

A húsvéthétfői zárva tartók között lesz a gyógyvizes medencékkel is rendelkező Csurgó Városi Uszoda, a Gödi Termálfürdő és a debreceni Kerekestelepi Termálfürdő.

Március 31-én, vasárnap lesz szünnap a kaposvári Virágfürdőben, akkor a gyógyfürdő, az élményfürdő, az uszoda és a wellness részleg is zárva lesz.

Egyes termálfürdők esetében karbantartási szünet kezdődik, ami a húsvétot is érinti.

A Mohácsi Uszoda és Termálfürdőben ez már el is kezdődött, itt március 25-től április 7-ig tart a leállás.

A Kabai Városi Gyógyfürdő húsvéthétfőn már nem, és egy hónapig utána sem nyit ki. A szokásos tavaszi leállást ugyanis április 1. és 30. között ejtik meg.

A Nádudvari Gyógyfürdő március 29-én és 30-án (péntek és szombat) még nyitva lesz, viszont húsvétvasárnaptól kezdődően már nem. A fürdőben szintén karbantartási szünet kezdődik, ami a strandszezonig fog tartani.

A budapesti Pask A budapesti Paskál Gyógyfürdő egy műszaki hiba miatt tart zárva, és az üzemszünet várhatóan a húsvéti időszakot is érinti, leghamarabb április 5-én lehet náluk újrany.