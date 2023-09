A budapesti fürdőkbe 150 forintért lehet jegyet váltani Budapest 150. születésnapja alkalmából 2023. november 17-ére péntekre. A jegyeket online lehet megvásárolni november 4-től, ennek feltétele, hogy a vásárló budapesti lakcímkártyával (akár ideiglenessel is) rendelkezzen, mert a jegyek névre szólnak majd.

A történelmi fürdőkbe egy személy 2 jegyet vásárolhat (a másik embernek is budapesti lakcímkártyával kell rendelkeznie), a többi fürdőbe személyenként 4 jegyet engedélyez a rendszer (itt is minden jegy lakcímkártyához kötött és névre szóló lesz) – számolt be az enbudapestem.hu.

A fürdők nyitva tartása az akció időtartamára megváltozik, de egységes lesz:

a délelőtti fürdőbelépők a 7.00-12.00 óra;

a délutáni fürdőbelépők pedig a 14.00-19.00 óra közötti időszakra vehetők igénybe.

12.00 és 14.00 óra között a fürdők a takarítás és a medencék tisztítása idejére szünetet tartanak. Fontos tudni, hogy

a jegyek csak a fürdők maximális kapacitásáig biztosítják a látogatást.

Ez az összes budapesti fürdővel, délelőtti és délutáni szekciókkal számolva összesen 12 ezer jegy, ezen felül nem is fognak többet értékesíteni. Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója nagy forgalomra számít a foglalás idején a szervereken, november 17-én pedig magukban a fürdőkben.

Az ÉnBudapestem kedvezménykártyával rendelkezők, akik letöltötték az applikációt, már november 3-án élhetnek az online jegyvásárlás lehetőségével, amihez legkésőbb október 31-ig regisztrálni kell.