Közel 24 órás drámai várakozás, kiszolgáltatott utasok, állapotos nők és gyermekek – az Utazómajom tematikus utazási blog számolt be róla, hogy Ferihegyen mi történt, miután a Sun Express, a magyarok által is népszerű nyaralóhelyre, Antalyaba tartó járata majdnem 1 nappal a tervezett indulást követően szállt csak fel. A portál szerint az embereket folyamatosan hitegették arról, hogy egyszer csak elindul a gép, de órákkal később sem történt semmi. A feldühödő tömeg miatt a rendőrség is a helyzínre érkezett.

A Bud.hu, a Budapest Airport hivatalos járat-ás utazási információkat tartalmazó honlapja szerint a Sun Express XQ5521-es járata eredetileg délelőtt 11 óra 35 percre volt kiírva, a 2B terminálról, azonban 14 órakor törölték azt. A menetrendben a gép újra feltűnt 23 óra 50 perckor, és a járatinfók alapján másnap, tehát szombaton reggel 6 óra 2 perckor fel is szállt Budapestről Törökországba.

Hogy miként fordulhat elő, hogy az utasokat ilyen helyzetbe hozzák, hogy gyerkeket, terhes nőket és időseket kezelnek ilyen módon, akik - mint a cikkből kiderült - nem tudtak hozzáférni a gyógyszereikhez, Varga Gábor légiközlekedési szakértő bevonásával tisztázzuk.

Economx: Az egyik utas szerint a légitársaságtól kapott vouchert egyetlen helyen lehetett felhasználni, de az este kilenckor bezárt.

V.G: A reptéren a vendéglátóhelyek nagy része bezár az esti órákra, nem tudtak volna non-stop felhasználható vouchert adni.

Economx: A repülőterek shopjai, éttermei emelt árakon kínálják szolgáltatásaikat a repülőtéren kívüli árakhoz mérten. Mire elegendő egy voucher és milyen értékben szoktak adni az utasoknak ilyet?

V.G: A jogszabály az utasok ellátását írja elő általánosan, nem azt hogy összegszerűen mennyi, 4 vagy 6 euró legyen a voucher... Sajnos a szabályozás ezen része használhatatlan, nem tölti be a célt.

Economx: Hibázott a Sun Express, és ha igen, miben?

V.G: A Sun Express járatán a helyek nagy részét tudomásom szerint utazási irodák bérlik. Vagyis nekik is eszükbe juthatott volna, hogy az utasaik ellátását megszervezzék. És amikor ilyen, éjszakát átívelő késés van, azért az is felmerül, nem kellett volna szállást biztositani?

Economx: A beszámolók szerint az embereket sokáig nem engedték ki a tranzitból. Ezt megtehetik?

V.G: Nonszensz, hogy nem engedték ki az embereket a tranzitból, mert ha tudják hogy a gép másnap reggel megy, haza is engedhették volna őket. Az utasok is emberek, vállalni kell a felelősséget értük, nem egymásra mutogatni.

Economx: Többen nem fértek hozzá a gyógyszereikhez, idősebb emberek is várakoztak, hogy elutazzanak, nem tették lehetővé nekik, hogy kinyissák a bőröndöket.

V.G: A kézipoggyászt úgy pakoljuk, hogy számolunk azzal, esetleg a csomagunk nem érkezik meg időben. Gyógyszert, főleg amit állandóan szedünk, sosem rakunk feladott poggyászba. Sajnos akik így tesznek, ők nem gondolták át alaposan a dolgokat.

Economx: Jár majd kártérítés az utasoknak a történtek miatt?

V.G: 3 órán túli késésekért 250-400 euróig jár, igen, ez célálomásfüggő, a 261/2004/EK rendelet értelmében, de vannak kivételek, ilyen az időjárás, vagy a légitársaság hibáján kívül álló okok. Fontos tudni, hogy arról több kúriai döntés is született, hogy technikai problémák miatt sem jár a kárpótlás. Az utasoknak a késés miatt a nyaralásuk után kell majd benyújtani a légitársasághoz a kérelmüket, de azért, hogy így bántak velük, külön nem számíthatnak kártérítésre.