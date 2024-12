Súlyosan megrongálódott a Fekete-tengeren két orosz tartályhajó vasárnap a viharos időjárás miatt. A legénység tagjai közül legalább egy ember meghalt, a többiek kimentésén jelenleg is dolgoznak. Az orosz tengeri és belvízi szállításért felelős szövetségi ügynökség közlése szerint olajszennyezés történt a térségben– számolt be a Sky News.

Two Russian oil tankers, the Volgoneft-212 and the Volgoneft-239, are in distress in reasonably heavy seas 8 km off the Kerch Strait in Ukraine's Russian-occupied Crimea. The bow of one of them, (Volgoneft-212?) has broken off. 4.3K tons fuel oil could spill. pic.twitter.com/MXFJq5SoxC