Bajban az ágazat a megugró költségek és a munkaerőhiány miatt

A létesítménygazdálkodásban, ingatlanprojektekben, valamint az építőiparban is használatos digitális dokumentáció, kommunikáció és jelentéskészítő vezető platformját Magyarországon is forgalmazó PlanRadar 17 országra, köztük Magyarországra is kiterjedő, 669 vállalat bevonásával végzett felmérésének eredménye azt mutatja, hogy a válaszadók kétharmada a technológiai beruházásokban látja a megoldást az ágazat gondjainak enyhítésére, ugyanakkor az új eljárások bevezetése továbbra is lassan halad. Az építőipar szereplőinek többsége hazánkban is egyetért azzal, hogy a korszerű technológiák alkalmazása optimizmusra adhat okot és növelheti a hatékonyságot.