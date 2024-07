A 2023-as év igazi mélypont volt az újlakás-piacon, idén viszont látványos növekedés figyelhető meg a fővárosban – mondta el Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont elemzője az InfoRádióban.

A társasházi projektek keretében összesen háromezer új lakás épült júniusig, ami 90 százalékos emelkedést jelent 2023 első félévéhez képest.

A pozitív változás várhatóan az átadásokban is jelentkezik majd.

A publikus beruházói-értékesítői adatok alapján az év végéig összesen 6 460 új fővárosi lakás átadására számítanak a kétlakásosnál nagyobb projektekben.

Csaknem 1900 új lakás lesz elérhető a vásárlók számára a XI. kerületben, illetve 1450-et adnak át a XIII. kerületben. A képzeletbeli dobogóra még Óbuda fért fel 800 új lakással.

Az elemző ugyanakkor jelezte: a kínálat legnagyobb részét adó, 2025-ben költözhető budapesti lakásoknál már 1 millió 520 ezer forint az átlagos négyzetméterár.

Hozzátette, hogy egyre kisebb számban, de még kaphatók egymillió forint alatti négyzetméteráron is új építésű társasházi lakások, főként a külvárosi részeken. Egyes külső kerületekben még akár a 900 ezer forintos bevezető ár is elcsíphető.

Mind gyakoribban ugyanakkor a két-három millió forintos árak, sőt, mint mondta, tud olyan budai projektről a XII. kerületben, amelynél négy és fél millió forintot kérnek az adott lakás egy négyzetméteréért, és az egész projekt átlagára is négymillió forint felett van négyzetméterenként.