Nagy bevásárlóközpont-építések ma sincsenek a csőben, inkább felújításokat látunk – idézte a Portfolió Garbutt-Pál Erikát, a CBRE Kiskereskedelmi Bérbeadási Igazgatóját, aki az Indotek Group két nagyobb projektjét mutatta be. Eszerint jövőre leáll a budapesti Duna Plaza és az Alba Pláza Székesfehérváron, hogy jelentős felújításon és bővítésen essen át, majd 2028-ban nyit újra. Ezek mellett hosszú évek óta készül a Fórum Debrecen is.

Jelenleg mintegy 4,6 millió négyzetméter a hazai retailállomány, ennek nagyjából harmada (32 százaléka) bevásárlóközpont, 36 százaléka „retail warehouse", 20 százaléka „retail park" és 12 százaléka „retail park hyper".

Összesen 28 ezer négyzetméteres kiskereskedelmi park áll építés alatt, de ez sok kis parkból áll össze.

11 ezer négyzetméternyi bevásárlóközpont is elkészül idén, ami a zuglói projekt keretében épül, és az idén októberben nyílik meg Zenit Corso néven.

A tavalyi évben – főleg az év utolsó negyedének köszönhetően – 160 új kiskereskedelmi egység nyitott meg, ennek 20 százaléka étterem és kávézó volt. Folyamatosan jönnek új brandek is a piacra, így a Primark, Koton, Orsay, Luxoya.

Európa-szerte pedig egyre gyakoribb trend, hogy a retail piac szereplői a lakásfejlesztések irányába nyitnak.