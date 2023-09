Máté Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgató-helyettese például arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar vállalati szektor tőkepiaci fejlettségi szintje még a jelenlegi gazdasági fejlettségi szintet sem éri el, ezért tartja üdvözítőnek, ha egy vállalatcsoport használja a tőkepiacot. Ugyanakkor fontosnak nevezte a befektetők és a kibocsátók közti dialógus megteremtését is. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fenntarthatósági szempont a finanszírozási szektor és a tőkepiac minden szegmensében megjelent. Lehetnek árnyoldalai, de az ESG-stratégiának való megfelelés „itt van” - mondta.

Robosztus

Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója előadásában az elmúlt egy év legfontosabb eseményeit összegezte. Kiemelte a Renault, Dacia és Alpine márkák importőri jogának megszerzését, az onlinetérben történő előrenyomulást, a Nelson flottakezelő üzletágának a megvásárlását, valamint az autómegosztó Share Now Magyarország működtetőjének megszerzését.

Miközben makro szinten nincs minden rendben a magyar gazdasággal, a WallisGroupnak valóban sikerült „robusztus” eredményeket produkálnia 2023 első felében is:

25 634 darab eladott gépjármű (66,7 százalékos növekedés 2022 első félévéhez képest),

194 milliárd forintos árbevétel (48 százalékos növekedés),

10,4 milliárdos EBITDA-mutató (50 százalékos növekedés), és

16,9 forint per részvény árfolyam (85 százalékos növekedés).

Fontos megemlíteni, hogy az árbevétel több mint fele külföldről származik.

Ormosy Gábor beszélt az iparágat érintő trendekről is, amelyekkel ugyanúgy együtt kell élni, mint a chiphiánnyal. Ilyenek a belsőégésű járművek 2035-ös kivezetéséről szóló EU-határozat, valamint a németországi lobbi a szintetikus üzemanyagok mellett, valamint egyes gyártók hidrogén-üzemanyagcellás kutatásai is. Ezekről a vezérigazgató úgy beszélt, hogy a cél az, hogy a környezettudatos autók megjelenésével se legyen egyoldalú a piac. Egyelőre eldöntetlen a technológiai verseny a hajtásláncok között – tette hozzá.

Kína - partner és versenytárs

Kínai gyártók előretörése mellett sem lehetett szó nélkül elmenni. Elképesztő, de Kína 2022-ben 3,2 millió autót exportált, és ebből 522 ezer került az EU-ba, miközben európai gyártókapacitások is létesülnek. Kína 2021 előtt egy milliónál kevesebb autót exportált, 2022-ben meghaladta a hárommilliót, leelőzve a globális első Japánt. Az idei első félévben már 1,78 millió személyautónál tartanak, ebből 534 ezer az elektromos autó (160 százalékos növekedés), várhatóan idén elérik a négymilliós küszöböt is.

2023 első félévében a kínai BYD 1060 százalékkal, 81 ezer autóra növelte az exportját.

Ormosy Gábor megfogalmazás szerint a kínaiak versenytársak és potenciális partnerek egyszerre, még annak árnyékában is, hogy az USB Group prognózisa szerint a hagyományos autógyártók jelenlegi globális piaci részesedése 2030-ra a 81 százalékról 58 százalékra csökkenhet.

Még mindig kevés az e-autó

Változnak az értékesítési modellek is. A gyártók az importőri értékesítési modellről átállnának az ügynöki koncepciók felé. A helyzet itt sem egyértelmű, hiába fontos a digitalizáció, szükség van autószalonokra is, hogy végül a vevő meg tudja nézni, milyen színű is az autó, és

hogy is áll az asszonynak.

Változnak a fogyasztói szokások is, a fiatalok és a városi közlekedés esetében a saját autót egyre inkább kiszorítják az autómegosztó-szolgáltatások. Tavaly az EU-ban értékesített autók 44 százaléka volt elektromos, vagy hibrid-elektromos, míg Magyarországon idén először haladta meg ez az arány az 5 százalékot, ugyanakkor ezek a teljes futó állományban még is elenyészőek. Jellemző, a kelet-közép-európai régióban az autóflották átlagéletkora magas (14 év feletti) és növekvő is.

Külföldi befektető nélkül nem megy

Tőkepiaci szempontból ugyanakkor vannak aggályok, erről Vágó Attila, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője beszélt. Hiába az elmúlt évben bevont 21 milliárdos forrás, és hiába termel 20 százalék felett a WallisGroup részvénye, a magyar piacon nem lehet áttörést elérni. Az elemző szerint a bevételek ellenére valóban van likviditási probléma van, ezért van szükség külföldi befektetőkre van szükség, - tette hozzá a szakértő.

Kerekasztal beszélgetés az AutóWallis befektetői napján - fotó: WallisGroup Kép: economx

El tudják képzelni, hogy jövőre kínai autóval jönnek

A kerekasztal-beszélgetésen is többször felmerült a fenntarthatóság kérdése. Székely Gábor gazdasági igazgató az ESG-vállalásokat, a fejlesztéseket izgalmasnak nevezte, ugyanakkor továbbra sincsenek konkrétumok az elvárásokkal kapcsolatban és nehéz megjósolni azt is, mit preferálnak majd a fogyasztók egy olyan világban, ahol a fiatalok azért nem esznek húst, mert környezettudatosak.

Ormosy Gábortól megtudhattuk, hogy a WallisGrouphoz már huszonkét márka tartozik. Az akvizíciós folyamatok közül volt olyan, ami két évnél is hosszabb ideig tartott, és most már a kínai partnerekkel is zajlanak.

Szóba került az osztalék kifizetése is, ugyanis volt olyan kisbefektetői észrevétel, hogy a részvények értéke az infláció miatt harminc százalékkal marad el reálértéken, és messze vagyunk már a 2021-es kamatszinttől. Ugyanakkor a menedzsment leszögezte, osztalékfizetés helyett inkább fejlesztésekre fordítanák a cashflowt.

A kerekasztal-beszélgetés vége igazi csemege volt az újságírók részére. Ugyanis a WallisGroup vezetői a moderátortól megkapták azt a kérdést, el tudják-e képzelni, hogy egy év múlva kínai autóval jönnek a befektetői napra.

El tudom képzelni, hogy kínai autóval jövök ide

- válaszolt Ormosy Gábor, majd arra a felvetésre, hogy mikor lesz meg a huszonharmadik márka, a vezérigazgató úgy felelt: „boldog leszek karácsonykor!”

Sejtelmes karácsony

Természetesen ez olyan magas labda volt, amit az Economx nem hagyhatott a levegőben, ezért a rendezvény vége után Ormosy Gábornál egyből rákérdeztünk a fejleményekre: