Az elmúlt napokban, amikor a Duna áradása miatt tetőfokára hágott a védekezés, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai végigjárták a folyó mindkét oldalán lévő érintett településeket, egyeztettek az önkormányzatokkal és a kijelölt személyzettel, és arról érdeklődtek, hogy mire van szükségük pontosan a kritikus napokban. Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, „ez egy hatalmas közösség, amely az adományozók és önkéntesek mellett cégeket, szervezeteket, vállalati partnereket foglal magában, ezeket a tenni akaró embereket is koordináljuk, hogy hova menjenek és miben segítsenek."

Kép: MTI, Jánossy Gergely

Gyűjtést indítottak

„Az Ökumenikus Segélyszervezet rendelkezik egy olyan raktárral, ahol vannak szivattyúk, ezeket a nagy teljesítményű eszközöket Kisorosziba, Kismarosra, Dunabogdányba szállítottuk. Van olyan, ami az utcára is elegendő, és olyan is, amelyek a házból tudják a vizet kiüríteni” – mutattott rá a Magyar Nemzetnek az ügyvezető igazgató. A lapnak elmonda azt is, hogy a szervezet ilyenkor azonnal elindít egy gyűjtést, hogy a segélyakció azon költségét fedezni tudják, mint az üzemanyag, a logisztika, az élelmezés vagy a levonuló ár utáni civil károk helyreállítása.

Az Ökumenikusok koordinálják a BDPST és a leányvállalatok munkatársait is, akik naponta váltott csapatokban támogatják különböző helyszíneken az árvízzel szembeni védekezést, összesen közel száz fő részvételével. Mint a cég közleményéből kiderül, a cégcsoport F&B egységei és gasztronómiai partnerei több száz adag ételt biztosítottak és biztosítanak az árvíz elleni küzdelemben résztvevők számára.

Azonnali támogatás

A Gránit Bank amellett, hogy adománygyűjtő számlaszámot hozott létre az árvíz által sújtott településeken élő károsult emberek megsegítésére, a pénzintézet nagyobb összegű azonnali, rendkívüli pénzbeli támogatást is nyújt. Mint közölték, az adománygyűjtő bankszámlaszámra folyamatosan érkező összeget a pénzintézet az Ökumenikus Segélyszervezet számára ajánlja fel.

A közleményben arról is írtak, hogy a Waberer’s Csoport a logisztikai és szállítmányozási kapacitásainak egy részét ajánlotta az árvízi védekezéshez, ezzel támogatva a Dunán zajló árvízvédelmi felkészülést. A cég évek óta együttműködik a katasztrófavédelemmel.

Jelentős károk

Közép-Európát az elmúlt évtizedek legnagyobb árvize sújtja, amely várhatóan milliárdos gazdasági károkat hagy maga után. Az árvíz nem kíméli a vállalatokat sem, a gyárak és az üzletek egy részének már le kellett állítania a munkavégzést. Ide sorolható a csehországi BorsodChem, Kofola CeskoSlovensko és az OKK Koksovny-nek is. Itthon megkezdődött a Duna tetőzése a Szigetköznél, Nagybajcsnál pedig csütörtökön napközben várják 855 centiméter körül az áradó folyó tetőzését.