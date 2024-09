A legutóbbi közép-európai árvizek okozta gazdasági veszteségek jelentősek. Az első becslések szerint csak a mostani áradások költségei meghaladhatják az egymilliárd eurót, de a pontos költségeket még nem lehet megállapítani, mivel a Boris ciklon özönvízszerű esőzései folyamatosan sújtják a régiót, egyre több halálos áldozatot és jelentős károkat hagyva maga után – írja a Euronews.

Egyes becslések szerint a helyreállítási munkálatok összege több százmillió eurótól, egymilliárd euróig terjedhet.

Kapcsolódó Azonnal zsebbe nyúlt a kormány az árvízkárok enyhítésére

A rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján a legmagasabb biztosított veszteségek valószínűleg Csehországban, a közelmúltbeli kedvezőtlen időjárási események által leginkább érintett országok egyikében fordulhatnak elő. Az országban szerencsére viszonylag elterjedtek a természeti katasztrófákra kötött biztosítások, a többi érintett régióhoz képest

– mondta Mario De Cicco a Morningstar DBRS globális biztosítási és nyugdíj-besorolásokért felelős alelnöke.

Európában már most is az árvíz a legköltségesebb természeti csapás a JBA Risk Management brit környezetvédelmi tanácsadó cég szerint. Csak a folyami árvizek évente 7,8 milliárd euróba kerülnek, és ez a költség várhatóan növekedni fog, mivel az éghajlatváltozás egyre nagyobb és intenzívebb csapadékot idéz elő. Eddig Ausztria, Csehország, Lengyelország és Románia az árvíz által kiemelten sújtott területek, de a természeti csapás lassan Szlovákiát és hazánkat is kiemelten érinteni fogja.

A lengyel, a román és az osztrák kormány több százmillió euró értékű vészhelyzeti alapot szabadított fel, a cseh kormány pedig az árvíz okozta károk miatt a 2024-es költségvetés módosítását fontolgatja.

Összességében az infrastruktúrában, épületekben és ingatlanokban keletkeztek károk, valamint a mentés és segélyek miatti kiadások növekedése, a termelés és a gazdasági tevékenység csökkenését is kiválthatja – mondta Grzegorz Dróżdż, a Conotoxia Invest piaci elemzője.

Az árvíz nem kíméli a vállalatokat sem, hiszen a gyárak és az üzletek egy részének már le kellett állítania a munkavégzést. Ide sorolható a csehországi BorsodChem, Kofola CeskoSlovensko és az OKK Koksovny-nek is.