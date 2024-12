2024-ben nem csak a globális részvénypiacoknak és a kriptoszektornak volt átütő ereje. Az árupiacok tekintetében a kávé és a kakaó ára az egekbe szökött köszönhetően a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak és a szakadatlan keresleti növekedés nyomásának.

A sárga nemesfém az előre megírt forgatókönyvek szerint akkor értékelődik fel, ha a világban növekszik a bizonytalanság, például geopolitikai, gazdasági, vagy akár politikai szempontból.

Ez 2024-ben teljes mértékben adott volt, már csak a közel-keleti egyre növekvő feszültség, vagy a novemberi amerikai elnökválasztás kapcsán is. Az arany évét ugyanakkor nem csak a negatív fejlemények, hanem pozitív tényezők is növelték, a szakadatlan jegybanki aranyéhség és a távol-keleti lakossági kereslet egyaránt jelentős támaszt nyújtottak az árfolyam számára.

A World Gold Council gyűjtése szerint az arany 2024-ben legalább 39 alkalommal állított fel új történelmi árfolyamcsúcsot, amely korábban eddig csak 1979-ben fordult elő, akkor 57-szer dőlt meg a csúcs.

Az arany jelenlegi árfolyamcsúcsa 2790 dolláron húzódik, amely szintet az év elejétől számított egy 35 százalékos ralival érte el a kurzus, az elmúlt öt évet tekintve viszont ez a felértékelődés már 78 százalékos emelkedést jelent az arany értékében.

Az arany kirobbanó éve ugyanakkor nem volt teljes mértékben papírforma, még a sok, számára kedvező esemény ellenére sem.

A részvénypiacok teljesítménye kiemelkedő volt idén, hatalmas tőkét vonzva ezzel a tőkepiacokra, kifejezetten erős versenyre kelve a befektetői tőkéért, ám ebből még a mesés tőzsdei hozamok ellenére is jutott az arany piacára is.

Ennek ellenére az amerikai alapkamat továbbra is magas, az év eleji kamatpálya-várakozásokkal szemben pedig egész évben tartotta is pozícióját. Ehhez hasonlóan a kriptopiac is története legjobb évét tudja maga mögött. Amikor a tőke ekkora mértékben folyik a kiemelten kockázatos eszközök irányába, akkor könnyedén meg lehet járni a visszafogott hozammal, de biztosan kecsegtető eszközökkel. Ám ebben az évben visszájára fordult ez az eset – írja a Világgazdaság.

A 2025 is hasonló, eseménydús évet tartogat a makrogazdasági fejlemények oldaláról, a legnagyobb figyelmet az amerikai gazdaság és infláció, illetve az amerikai alapkamat várható alakulására érdemes fordítani. A Fed a jelenlegi várakozások szerint mindössze kétszer fogja csökkenteni az alapkamat szintjét az ország gazdaságában, ami ugyan alapvetően jó hír az arany számára, a csökkenő kamatkörnyezet ugyanis zsugorítja az arany tartásának alternatív költségét a monetáris enyhítés miatt csökkenő államkötvényhozamok ellenében. Emiatt a befektetők nagyobb eséllyel fordulnak majd felé tőkéjükkel.

Donald Trump amerikai hatalomátvételétől a politikai szakértők többsége azt várja, hogy a republikánus megválasztott elnök határozottan lép majd fel a világot lázban tartó fegyveres konfliktusok rendezése érdekében. Ez persze egyértelműen csökkentené a geopolitikai félelmeket világszerte, ezzel az arany egyik kulcsfontosságú vonzerejét is visszaszorítaná, hiszen a békésebb időszak leemelné a félelmek béklyóját a háborúkkal érintett tőkepiacokról, köztük a magyarról is, egyes várakozások szerint hatalmas tőkemozgást indítva meg ezzel az elmúlt években nyomott árazások mellett forgó piacok irányába.