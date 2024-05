Már eddig is számos biztonsági funkció védte az Androidot, de most nagyot lép előre a rendszer – írja a HVG, s eszerint több újdonság is jön, melyek komoly fejtörést okoznak az eszközök ellopásán ügyködő bűnözőknek.

Szerdán jelent meg az Android 15 második béta verziója, s jó néhány biztonsági funkciót pakoltak bele, amelyek komoly védelmet biztosíthatnak a készülék-tulajdonosoknak.

A legfontosabb ilyen funkció a Theft Detection Lock (lopás érzékelő zár), ez pedig azt próbálja meggátolni, hogy a jogosulatlan személy ne tudjon hozzáférni az eszközön tárolt adatokhoz. A funkciót a mesterséges intelligencia segíti, algoritmusai által érzékeli a lopásra jellemző mozgásokat, például ha megragadják, vagy hirtelen elhajtanak a készülékkel.

Az ilyen esetekben a rendszer azonnal zárolja a képernyőt, ezzel nehezítve a tolvajok dolgát.

A másik nagy újítás a Remote Lock (távoli lezárás), ez lehetőséget ad arra, hogy egy másik eszközről lezárjuk a képernyőt. Ehhez viszont tudni kell az eltulajdonított eszköz telefonszámát, illetve teljesíteni kell egy gyors biztonsági hívást,

ezzel ugyanis igazoljuk, hogy valóban a saját készülékünket tervezzük lezárni.

A harmadik funkció az Offline Device Lock (offline készüléklezárás), amely

a mobilkapcsolat megszűnése esetén azonnal lezárja a telefon képernyőjét.

A legtöbb tolvaj ugyanis azonnal kikapcsolja a telefont miután ellopta, így a tulaj már nem tudná a fentebb említett Remote Lock-kal lezárni a képernyőt. Az offline zárási lehetőség végett azonban ez a probléma megszűnik.