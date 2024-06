A titkos művelet valóban szupertitkos volt és a Reuters oknyomozó anyaga szerint egyértelmű volt a Pentagon célja: aláásni a bizalmat a Kína által szállított oltások és más életmentő segédeszközök biztonságosságával és hatékonyságával kapcsolatban.

Ál-filippínók, kamu accountok és hamis internetes fiókok mögé bújtak a kampány során: a közösségi médiában megjelent bejegyzések rendre kifogásolták az arcmaszkok, tesztkészletek és persze a oltóanyagok minőségét, különös tekintettel a kínai Sinovac oltásra.

A lap legalább 300 fiókot azonosított az X-en, amelyek megegyeztek a Fülöp-szigeteki hadműveletet ismerő volt amerikai katonai tisztviselők által közölt leírásokkal. Szinte mindegyiket 2020 nyarán hozták létre.

A COVID Kínából érkezett, és a vakcina is Kínából érkezett, ne bízzon Kínában!

szól az egyik tipikus tweet 2020 júliusából tagalog nyelven. Mindez egy kínai zászlóval, fecskendővel és a fertőzések szárnyaló emelkedését mutató táblázattal illusztrálva. Egy másik bejegyzés így szólt:

„A kínai PPE (védőöltözet), arcmaszk, vakcina: HAMIS. De a koronavírus valóságos.”

Miután a Reuters Elon Musk X-jénél is rákérdezett a gyanús fiókoka, a közösségimédia-cég gyorsan törölte a profilokat, és megállapította, hogy tevékenységi minták és belső adatok alapján egy koordinált botkampány részei lehettek.

A lap szerint amerikai hadsereg vakcinaellenes erőfeszítései 2020 tavaszán kezdődtek, és Délkelet-Ázsián túlra is kiterjedtek. A propagandakampányt direkt a közép-ázsiai és közel-keleti közönségre szabták.

A Pentagon hasonló módon hinthette el a kínai vakcináktól való félelmet a muszlimok között is:

előszeretettel erősítette azt a vitatott állítást, hogy az oltások sertészselatint tartalmaznak, ergó a kínai oltások az iszlám törvények szerint tiltottnak tekinthetők.

Történt mindez akkor, amikor a vírus naponta több tízezer ember halálát okozta ezekben az országokban.

A titkos program Donald Trump volt elnök idején indult, és hónapokkal Joe Biden elnöksége alatt is folytatódott – állapította meg a tényfeltáró cikk – és még akkor sem állították le, hogy a közösségi média riadt vezetői figyelmeztették az új adminisztrációt, hogy a Pentagon COVID-álhírekkel riogat. A Biden-féle adminisztráció csak 2021 tavaszán adta ki a rendeletet, amely betiltotta a vakcinaellenes kampányt, és amelynek nyomán a Pentagon belső vizsgálatot kezdeményezett.

A lap igyekezett Donald Trump és Joe Biden szóvivőit is megszólaltatni, de nem válaszoltak a titkos programmal kapcsolatos felvetésekre.

A védelmi minisztérium egyik magas rangú tisztviselője ugyanakkor elismerte, hogy az amerikai hadsereg valóban titkos propagandát folytatott a kínai vakcinák ellen, különösen a fejlődő világban, ám részletekbe nem bonyolódott.

A Pentagon az X-platform mellett a Facebookon és az Instagramon is terjesztette dezinformációs üzeneteit, amivel a Meta anyavállalat vezetőinek is felkeltették a figyelmét.

A lap informátorai szerint a Facebook először 2020 nyarán kereste meg a Pentagont, figyelmeztetve a katonaságot, hogy a dolgozóik könnyedén azonosították a hadsereg hamis fiókjait. Érvelésük a kormány megsértette a Facebook irányelveit, nemcsak azzal, hogy nyilvánvalóan hamis fiókokat működtetett, de a COVID-ról is téves információkat terjesztett.

A katonaság viszont azzal érvelt, hogy a számtalan hamis fiókját a terrorizmus elleni küzdelemre használták fel, és arra kérték a Facebookot, hagyja békén a fiókjaikat. Cserébe állítólag ígéretet tettek arra, hogy leállítják a COVID-hoz kapcsolódó propaganda terjesztését, ám néhány fiók továbbra is aktív maradt.