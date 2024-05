A Google Pay-en is debütál a buy now, pay later, azaz „vásárolj most, fizess később” (BNPL) szolgáltatás. A BNPL egy olyan fizetési megoldás, mely lehetővé teszi, hogy a termék kipróbálása után fizessenek a vásárlók az áruért.

2024 első negyedévében indította a BNPL kísérleti programját az Egyesült Államokban a Google.

A vállalat együttműködést indított a Zip Co. és az Affirm BNPL szolgáltatókkal, hogy BNPL részletfizetési lehetőséget kínáljon a Google Pay-en keresztül az Android felhasználók számára – írja a Fintechzone.

Ben Volk, a Google Pay alelnöke és általános igazgatója elmondta, az új funkciók a felhasználók által az online fizetésnél fontosnak ítélt három tényezőre: a biztonságra, a kényelemre és okos pénzköltési megoldások elérése összpontosítanak.

Kamatmentes részletfizetés

A Google Pay fizetési megoldását támogató kereskedőknél a felhasználási feltételek megismerése után az ügyfelek néhány egyszerű lépésben befejezhetik vásárlást.

A BNPL-szolgáltatásokkal kamatmentes részletre oszthatják fel a fizetést a vásárlók.

Amennyiben a tranzakció értéke meghaladja a 35 dollárt, a jóváhagyást követően az ügyfelek négy részletben fizethetik ki a vételárat.

Apple kontra Google

A BNPL-piacra való belépéssel ezen a téren is felveszi a versenyt az Apple Inc.-vel a Goolge.

Az Apple 2022-ben jelentette be a BNPL bevezetését, ám csak 2023 márciusában indította el az Apple Pay Later alkalmazást: a felhasználók hat hetes időintervallumon belül kamat- és díjmentesen fizetik ki a vásárlásaikat.

Adatnagyhatalmak

Az új fizetési és pénzügyi szolgáltatásaikkal a BigTech cégek egyesíthetik vásárlási információkat személyes adatokkal (pl.: az egészségügyi, geolokációs adatokkal vagy a böngészési előzményekkel).

Szabályozás nélkül a BigTech ezzel az adatvagyonnal tovább erősítheti a pozícióját – például az e-kereskedelemben.

Az Apple Pay Later bejelentése után az amerikai pénzügyi fogyasztóvédelmi hatóság (CFPB) előrevetítette az Apple adatgyűjtési, adathasznosítási folyamatainak, modelljének mélyreható vizsgálatát.

A fogyasztóvédelmi hatóság aggódik, hogy a BigTech rövidtávú hitelajánlatai csökkenthetik a versenyt, ezáltal visszaszoríthatják az innovációt.

Innovatív azonosítás

A Google Pay mostantól lehetővé teszi, hogy a felhasználók ujjlenyomat, arcfelismerés vagy PIN-kód segítségével töltsék ki kártyaadataikat.

A feloldási funkcióval egybekötve a készülék automatikusan kitölti fizetéskor a szükséges kártyaadatokat, csökkentve a biztonsági kódok manuális megadásának szükségességét és növelve az általános biztonságot.

A Chrome-ot használó fogyasztók számára a rendszer automatikusan működik.