A Gyermekvasúton az egyik legkülönlegesebb jármű a teljesen átalakított, felújított és villamosított Mk48-as mozdony. A mozdonyt Keresztes Péter vezette, aki korábbi vállalatvezetőként elindította a projektet, aktívan részt vett a felújítási munkafolyamatokban és a gép tesztelésében is, így részletes és pontos információkkal szolgált a jármű történetét illetően.

Az első érdekesség, hogy a mozdonyon található táblán az áll: ez a jármű a MÁV-HÉV tulajdona, ami azért is érdekes, hiszen a MÁV-HÉV Zrt. nem üzemeltet keskeny nyomközű kisvasutat. Keresztes Péter ezzel kapcsolatban elmondta: az igaz, hogy a MÁV-HÉV Zrt. nem üzemeltet kisvasutat, de a MÁV-VOLÁN csoport igen, és a MÁV-HÉV a csoport része.

A Gyermekvasutat a MÁV-VOLÁN csoportból a MÁV-START, és a MÁV-HÉV is közvetlen, és közvetett módon is támogatja szakmailag és anyagilag is. Ennek az egyik legfontosabb oka, hogy

maga a Gyermekvasút és az egész intézmény 76 éve, mióta létrejött, nem elsősorban turisztikai célú kisvasút, hanem kiemelt helyszín az utánpótlás nevelésére, és emellett szakmai képzési műhelyként is funkcionál.

A statisztikák azt mutatják, hogy a kisvasúti szolgálatot ellátó fiatalok nagyjából 30 százaléka felnőttkorában valahol a vasút-, a közlekedés világában helyezkedik el vagy a végrehajtó szolgálatban, mozdonyvezetőként, forgalmi szolgálattevőként, vagy akár mérnökként, vállalatvezetőként.

Kép: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Nagy segítség a kisvasút működésében

Keresztes Péter elmondta, hogy a MÁV-HÉV Zrt. ezzel a mozdonnyal is segíteni tudja a kisvasút működését. A kisvasutak fejlesztésével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: 2010 óta egyre nagyobb figyelmet kap, de a folyamatos útkeresés jellemzi.

Ez a mozdony úgy került a MÁV-HÉV tulajdonába, hogy 2009-ben a nyíregyházi kisvasút bezárt, és azóta a mozdony az ottani fűtőházban várta, hogy ne ócskavasként végezze be pályafutását. A MÁV-HÉV Zrt-nek pedig szüksége volt egy olyan mozdonyra, amely segítségével fejlesztheti a képzéseit, és amin demonstrálni tudja a járművel kapcsolatos sajátosságokat, amelyeket egy kis mozdonynál sokkal egyszerűbb kivitelezni.

Az akkori vállalatvezetés is elkötelezett volt a vasút iránt, és nem szerették látni, ha ezek a járművek amortizálódnak, így ezzel összhangban a menedzsment úgy döntött, hogy a vállalat megvásárolja a járművet.

Mint oly sok más szakmai területen, a MÁV-Volán csoportban is előfordul, hogy számos jó ötlet születik, de sajnos ezek egy része forráshiány vagy lehetőség híján a fiókba kerül akár több évtizedre, aztán megsemmisül.

A MÁV-HÉV Zrt. kollektívája azonban megfogalmazta a villamosmozdony projektet, két céllal:

egyrészt a Gyermekvasút céljainak támogatására;

másrészt egy alternatív energiahatékonyságot erősítő útkeresésre.

Ez elnyerte az akkori innovációs és technológiai miniszternek a támogatását, azzal a megerősítéssel, hogy meg kell próbálni, hiszen, ha ez beválik, akkor ez számos nyitott kérdést rendezetté tud tenni más hazai kisvasút számára is.

Tény, hogy számos nehézséggel találták szembe magukat a fejlesztés során, de amint látható a prototípus jármű elkészült, és a hozzá fűzött reményeket egyértelműen teljesíti.

Ez a mozdony új lehetőséget kínál a többi kisvasút számára is. Nekik ugyanis már nem kell a fejlesztéssel foglalkozni, hanem egyszerűen be kell menni a villamosmeghajtású 48-as sorozatnak a „boltjába”, és meg kell vásárolni hozzá az eszközöket.

Példaértékű, tisztán akkumulátoros megoldás

Az egykori Innovációs és Technológiai Minisztérium feltehetően a mérlegelés során azt is nézte, hogy ez ne csak egy újabb lokális megoldás legyen, hanem egy olyan útkeresés, amely, ha sikeres, akkor az összes többi kisvasút számára is hasznos, és a legfontosabb, hogy a „tisztán” akkumulátoros megvalósítás példaértékű technológiai megoldást eredményezhet.

Kép: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Kihangsúlyozta, hogy nem az a fontos, hogy ki a jármű tulajdonosa, hanem inkább az, hogy ez a csapat az ötlet megszületésétől, a projekt kivitelezésééig minden kitűzött célt teljesített, és ezzel nagyjából egy szintet lépett a hazai kisvasúti járműállomány lehetőségeit tekintve.

Ez a jármű a Magyar Állam tulajdona, ez a mozdony a magyaroké, 100 százalékban hazai tervezés, szerelés, azaz teljesen magyar hozzáadott értékkel készült. Mind az elődje, mind pedig a mostani fejlesztés. Egyedül olyan változtatások történtek rajta, amelyek a hiányzó részek miatt indokoltak voltak. A mozdony összes többi alkatrésze teljesen csereszabatos. Bármelyik Mk48-as mozdony alkatrészeivel is probléma nélkül ki lehetne cserélni.

– tette hozzá Keresztes Péter.

Infók a mozdonyról

Az akkumulátoros mozdonyokkal – a becslések szerint – a visszatápláló fékezés révén 28,8 százalékkal csökken az energiafelhasználás, miközben közvetlen szén-dioxid kibocsátás nem valósul meg.