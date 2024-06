A horvát rendőrség már évek óta folyamatosan fejleszti a közúti sebességmérőkamera-rendszereit, az elmúlt években mintegy 500 helyszínen 1700 készüléket üzemeltek be. Idén azonban minden eddiginél nagyobb újítás lépett életbe.

Az újonnan forgalomba hozott traffipaxok nem csupán két irányban figyelnek, hanem a sebességmérésen túl számos egyéb szabálysértést is észlelnek, többek között ha valaki vezetés közben telefonál, illetve ha valaki nincs bekötve.

A vg.hu szerint azonban a horvát szabályok értelmében mindig közúti táblákkal kell jelezni a sebességmérő kamerákat, így aki szemfüles, időben reagálhat annak érdekében, hogy a gigászi bírságot elkerülje.

A sebességhatár enyhe túllépéséért 30 eurós bírság jár, ahogy azért is, ha a sofőr nem küti be magát.

Amennyiben a sofőr vezetés közben telefonál vagy a megengedett sebességhatárnál 25 százalékkal gyorsabban hajt, akkor azért már 100 eurós bírság jár.

Ha azonban valaki ennél is gyorsabban vezet, neki már 300 eurós csekk is érkezhet, ha pedig a rendőr leállítja az autóst és további szabálysértést, továbbá ittasságot is megállapít, akkor már a 4000 eurót is elérheti a büntetés.

Ugyanakkor az ittasságot illetően továbbra is elnézőbbek a horvát rendőrök: a 24 évnél idősebb sofőröknél 0,5 ezrelékes véralkoholszintig nem büntetnek, az ennél fiatalabb és/vagy az ennél ittasabb sofőröket viszont már a hozzánk hasonló szigorral.