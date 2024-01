ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Tovább bővült azon egészségügyi ellátóhelyek egyébként sem rövid sora, amelyek az idei évet részleges, vagy teljes leállással kezdik: a zalaegerszegi Szent Rafael Kórházban megszűnik a kézsebészeti szakellátás, a pácienseket az ajkai Magyar Imre Kórház látja el – tudta meg a Magyar Hang.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján elérhető határozat szerint az intézkedés visszavonásig érvényes. A dokumentumból kiderül, hogy az intézmény előzetesen jelezte, idén január 4-től december 31-ig azért nem tudja ellátni a kézsebészeti járóbeteg-szakrendelést, mert a szakorvosi személyi feltételek nem adottak. Az NNKGY a döntés meghozatalakor figyelembe vette más térségbeli ellátóhelyek (Győr, Nagykanizsa, Keszthely, Veszprém, Zirc) kapacitását, valamint a távolságot, így esett a választás a zalai megyeszékhelytől 85 kilométerre, másfél órányi autóútra eső ajkai kórházra, mint kijelölt ellátóhelyre.

Húsz osztálynak le kell állnia

Az NNGYK múlt héten közzétett határozatai szerint országszerte 15 intézményben húsz osztály kénytelen felfüggeszteni tevékenységét a személyi feltételek elégtelensége miatt.

A Budán található Szent János Kórház immár nemcsak a belgyógyászati feladatát nem tudja részlegesen ellátni – ezt néhány nappal korábban már elismerte az intézmény –, hanem a komoly baleseti sérültek, valamint az ittas sérültek ellátását sem.

Több mint egy tucat fekvőbeteg ellátóhely ellátási palettája szűkül, köztük a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza centrumkórháznak, továbbá a Heves megyei Markhot Ferenc centrumkórháznak, ahonnan ügyeleti időszak alatt a szemészeti ellátásra szorulóknak Debrecenig kell utazniuk.

Zalaegerszegen januártól szünetel az urodinamikai szakrendelés is, a közellátásra igényt tartó pácienseknek a 90 kilométerre lévő Pápára kell utazniuk.

Egy betegnek sem kell több száz kilométert utaznia az ellátásért

– nyilatkozta a Magyar Hangnak Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár egyúttal azt kérte, hogy az „ilyen kártékony dezinformációkat” kezeljük „a józan ész kritikájával”.

Hétfőn a Népszavának egészségügyért felelős államtitkár pedig azt nyilatkozta, hogy ideiglenes intézkedésről van szó, beteg ellátatlanul nem marad.

Nem tudnak felvenni annyi munkaerőt, amennyire szükség lenne

„Január elején több olyan jogszabály életbe lépett, ami szűkítette a foglalkoztatást” – mondta a Népszavának Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke.

Ő már karácsony előtt jelezte, hogy csupán a kiadatlan szabadságok is okozhatnak ellátási problémákat. Az adataik szerint átlagosan 15-20 napnyi szabadságuk ragadt benn a szakdolgozóknak. Az érdekvédő úgy vélte, hogy az emberhiány mögött ott lehet a kórházak eladósodása is, a költségvetési korlátok miatt nem is lehet annyi embert felvenni, mint amennyinek a kórházak szükségét érzik.

Takács Péter szerint ugyan januártól a kórházak már nem köthetnek szerződést „a szürke gazdasági zónában működő” munkaerő közvetítő cégekkel, de úgy vélte, hogy az eddig általuk foglalkoztatott szakdolgozók majd bejönnek a rendszerbe. Megjegyezte: általában az aktív fekvőbeteg osztályok 60-65 százalékos kihasználtsággal működnek, azaz beteg nem marad ellátatlanul, a helyettesítésre kijelölt intézmények fogadják őket.