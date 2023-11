Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos volt az Inforádió Aréna című műsorának a vendége és a tudományos érdekességek mellett a gazdasági szempontokra is felhívta a figyelmet. A beszélgetésből megtudhattuk, hogy a magyar űrhajós kiválasztása jól halad, készülnek a zéró G-, vagy más néven parabola-repülésre, amely során a súlytalanságot gyakorolják a teszteken az Egyesült Államokban, ahol aztán majd be is fejezik a kiképzést.

A miniszteri biztos elárulta azt is, nagyon jó csapattá kovácsolódott össze a négy jelölt. Fontos a kollegialitás kialakulása, az egoról való lemondás majd a Nemzetközi Űrállomáson is, ahol csapatban kell gondolkozni.

A magyarok kiképzése arra is vonatkozik, hogy az ismeretlen kihívásoknak is megfeleljenek, a helyzet urai legyenek, és ha kell, megmentsék az űrállomást

– tette hozzá. Az is kiderült, hogy azért volt szükségük részt venni a Magyar Honvédség túlélési programjában, mert ha egy szerencsétlen baleset következtében a vadonban érnek földet, ott is túl kell élniük a körülményeket.

Amúgy mindannyian készülnek lelkileg és mentálisan is a nem-repülésre, de azt Ferencz Orsolya leszögezte, egyikük száz százalék, hogy magyar űrhajósként feljut az űrállomásra a 2024 végi 2025 eleji időablakban. A végső döntést a NASA hozza meg, mind személyügyi, mind pedig eszközfejlesztési kérdésben.

Ferencz Orsolya, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos 2023. október 24-én Budapesten. Kép: MTI Fotó / Hegedűs Róbert

A magyar űrhajósnak nemcsak tökéletes fizikai állapotban kell lennie, de a tudományos, mérnöki és orvosi területen is olyan rutint kell elsajátítani még itt a Földön, hogy az űrállomás kutatólaboratóriumában már el tudja látni a feladatát. A szolgálatot teljesítő űrszemélyzet ideje ugyanis szigorú beosztás mentén zajlik, napi nyolcórás munkaidő mellett. A beosztás rendelkezik a munkamenetről is, hogy melyik megrendelt, előírt kísérletre, feladatra mennyi idő jut. Az asztronauta-idő nagyon sokat ér, 144 ezer dollárba kerül egy űrhajós-óra, azaz,

ha azt szeretnénk, hogy a leendő magyar űrhajós végezzen el számunkra egy kísérletet a Nemzetközi Űrállomáson, akkor óránként több mint 51,5 millió forintot kell ezért fizetnünk.

Persze, egy űrséta ennél is több pénzbe kerül. Ferencz Orsolya elárulta, már keresik a partnerek a harminc napos magyar űrmissziót a kísérletekkel kapcsolatban,

A magyar űrhajós a harminc űrben töltött napjából huszonnyolcat munkával tölt el, egy nap a takarításé, egyet pedig a családjával tölthet.

A kormánybiztos beszélt arról is, hogy az egész emberiség veszít azon, hogy az orosz-amerikai űrkutatási együttműködésre is rátelepedett a szankciós politika. De kihívást jelent Elon Musk tevékenysége is, a StarLink révén negyvenkétezer műholdat akar a föld körüli pályára állíttatni. Az űrversenybe komoly globális szereplők léptek, az amerikaiak, a kínaiak, az oroszok, az indiaiak, valamint az arab-országok mellett az Európai Unió csak a dobogó legalsó fokáért küzdhet.

Az Egyesült Nemzetek szintjén kell beszélni az űrpolitikai kérdésekről, mivel technológiai szempontból drasztikus változások előtt állunk, és ha nem lépünk, fegyvertelenek leszünk az űrversenyben – figyelmeztetett.

A gazdasági hátteret megvilágítva, elmondta, az űrtevékenység egy piac, a befektetések megtérülési rátája egy a hathoz, azaz minden befektetett egy dollár hat dollár profitot termel. Még úgy is nagy a profit, hogy az űrbiznisz kiszámíthatatlan és nagy kockázatú.