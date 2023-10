Első hallásra nemes gesztusnak tűnhetett, második olvasatra viszont sokakban felháborodást keltett Elon Musk milliárdos filantróp legújabb bejelentése, amely Izrael szerint egyenesen rendkívül veszélyes játéknak bizonyul a tűzzel.

Elon Musk szombaton azt közölte, hogy a Starlink műholdas internetszolgáltató hálózatát felajánlja a nemzetközileg elismert segélyszervezetek támogatására a Gázai övezetben.

Ötletét az alapozta meg, hogy a legújabb palesztinai információk szerint a térségben a mobiltelefon-hálózat és az internet az izraeli terrorellenes hadműveletek következtében nem működik, emiatt a segélyszervezetek és a média képviselői sem tudnak kapcsolatot létesíteni a külvilággal.

Izrael bontotta a vonalat

Izrael azonban – amelyet három hete támadtak meg a Hamász terroristái, azóta harcban állnak a szélsőséges terrorszervezettel – megütközött Elon Musk felajánlásán, és mint jelezték, mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a tech-milliárdos űrbéli hálózatának felhasználását az övezetben.

Semmi kétség, hogy terrorista célokra, a radikális eszmék és utasítások terjesztésére használnák fel Musk platformját a szélsőségesek, és ezt ő is minden bizonnyal tudja – idézi a vasárnapi Bild Shlomo Karhi, izraeli kommunikációs miniszter előző esti, felháborodott bejegyzését a milliárdos korábban Twitter néven ismert, X nevű közösségi oldaláról.

A miniszter szerint az a minimum, hogy Elon Musk a Starlink használatának feltételeként szabja, hogy engedjék szabadon a Gázai övezetben fogva tartott gyerekeket, időseket, „Izrael fiait és lányait”. A tárcavezető azt is közölte, hogy amíg ez nem történik meg, az izraeli kommunikációs minisztérium minden kapcsolatot megszakít a Starlinkkel.

Internet már van, de Elon Musk hallgat

A német napilap szerint egyelőre nem tudni, hogy Elon Musk továbbra is ragaszkodik-e a megosztó elképzeléséhez, a szombat esti pengeváltás óta ugyanis hallgat a kérdésben.

Mindenesetre eközben az internetkapcsolat helyreállt a háborús területen, amelyet a Netblocks internetes megfigyelő oldal közölt vasárnap. Eszerint a valós idejű hálózati adatok azt mutatják, hogy a Gázai övezetben akadálytalanul működik az internetkapcsolat.

Megerősítette ezt a gázai AFP hírügynökség egyik alkalmazottja is, aki arról számolt be, hogy nem sokkal hajnali 4 óra (közép-európai idő szerint 3 óra) után működött az internet az övezet déli részén, ahol a mobiltelefonok is üzemeltek.

Meghódítaná az univerzumot

A Starlink egy globális internetszolgáltatást nyújtó, műholdas hálózat, amelyet Elon Musk űrvállalata, a SpaceX üzemeltet. A hálózat részeként csaknem kétezer műhold kering a Föld körül több mint 500 kilométeres magasságban – ezzel a Starlink a világ legnagyobb műholdas üzemeltetőjének vallja magát. Az alacsony vagy közepes Föld körüli pályán keringő műholdak segítségével nyújtott internetszolgáltatás körülbelül 4 milliárd ember számára válhat elérhetővé, olyanoknak, akiknek eddig erre nem volt technikai lehetőségük. A cég grandiózus tervei szerint néhány éven belül több mint 10 ezer műholdat lőnek fel, sőt, hosszabb távon 50 ezer a kitűzött cél. A szakértők viszont egyre jobban aggódnak a hatalmas műholdhálózat potenciális környezeti hatásai miatt. A Starlink egyik fő kritikája az, hogy a nagy számban fellőtt műholdjai megzavarják a Föld körül már keringő objektumokat és ütközéseket idézhetnek elő, amely fenyegetést jelent olyan alkalmazások működésére, amelyek elengedhetetlenek például az időjárás előrejelzéshez, a távközléshez vagy a tudományos kutatásokhoz.

Zseni vagy botrányhős?

A világ jelenleg leggazdagabb, 225 milliárd euró körüli vagyonnal rendelkező embere korábban többször is felkeltette a figyelmet botrányos kijelentéseivel és tetteivel, ezek közül néhány példa:

• 2018-ban Elon Musk tengeralattjárót akart küldeni Thaiföldre, mert egy csapat gyerek csapdába esett egy ottani barlangban. A kritikus hangok akkor – 11 gyermek édesapjaként – pedofilnak nevezték a különc milliárdost, és azt hangoztatták, hogy a mentési terv csak egy újabb PR-mutatvány a részéről.

• Amikor Musk átvette a Twittert, rengeteg embert rúgott ki, közülük sokan a tartalomszolgáltatásért voltak felelősek – azóta az X többször keveredett már vitába a digitális cenzúrára törekvő EU-val. Az új tulajdonos az átvételt követően azzal botránkoztatta meg a világot, hogy nyilvánosan kigúnyolt egy fogyatékos alkalmazottat, aki szerinte „nem végzett valódi munkát”.

• A Space X vezetőjének egyik kedvenc ellensége a Meta-vezér Mark Zuckerberg, akit már több alkalommal verekedésre hívott ki. Miután a harcművészetekben is jártas Facebook-főnök azt reagálta, hogy küldje el helyszínt, Elon Musk azt terjeszti több mint 155 millió követőjének az X-en, hogy jótékonysági ketrecharcra készülnek Olaszországban.

Ukrajnában is ténykedett

A Tesla első embere tavaly egy másik háborús helyzetben is a hasonlóképp a megtámadott ország mellé állt, amikor internetkapcsolatokat biztosított Ukrajnának, miközben az ország védekezett az orosz megszállók ellen.

Ezt akkor Mikhailo Fedorov ukrán digitális miniszter kérte Elon Musktól, akinek azt írta, hogy

Miközben Ön a Mars kolonizálására törekszik, Oroszország megpróbálja elfoglalni Ukrajnát! Amíg az ön rakétái sikeresen landolnak az űrből, az orosz rakéták az ukrán civil lakosságot támadják.

Ez láthatóan meghatotta a Starlink tulajdonosát, mert gyorsan elérhetővé tette műholdhálózatát az ukránok számára.