Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló törvény (oték) szerint

a gépészeti berendezések kültéri egységének az építési helyen belül kell lennie, de ez a paragrafus csak pár éve hatályos, az előtte épített ingatlanoknál nem érvényesíthető.

A jogszabály azt is előírja, hogy az épületek berendezéseit „olyan módon kell szerelni, hogy veszélyhelyzet ne keletkezzék, az esetleges meghibásodás az építmény és részei állékonyságát, továbbá a szomszédos helyiségek és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatát ne veszélyeztesse”.

Ezt elvileg lehet úgy értelmezni, hogy légkondicionáló berendezések kondenzvizét nem lehet szabadon kivezetni, a szabályt az építésfelügyelet ellenőrzi, és a szankció a használatbavételi engedély megtagadása lehet, leginkább új építéseknél

Az önkormányzatok a helyi építési szabályzatok módosításával befolyásolhatnák a helyzetet,

de a lap nem talált olyan szabályzatot, amelyben a vízelvezetés szerepelt volna.

Azoknak, akik nem vezetik be semmilyen csatornarendszerbe a kondenzvizet, a szakemberek szerint valamilyen tartályban kellene gyűjteniük azt, a mennyiséget folyamatosan figyelni, és túlcsordulás előtt üríteni.

Ennek kivitelezése azonban nem egészen életszerű.

Ideális esetben a kondenzvíz nem okoz problémát, mert olyan lassan csöpög, hogy például az erkélyre folyatva folyamatosan elpárolog, de a jelek szerint a nem ideális esetek aránya a légkondik számának emelkedésével egyre nő, illetve az egyre hosszabb és egyre nagyobb hőség miatt a víz mennyisége jóval nagyobb lett, és lehet, hogy ami a kiépítéskor még nem volt zavaró, az mára azzá vált.

Az inverteres split légkondicionálók nagy melegben 1-3 liter kondenzvizet is termelhetnek óránként. Egy tízemeletes lakóháznál egy-egy lépcsőháznyi utcarészlet fölött ma már gyakran két tucat légkondi is lehet, vagyis adott esetben óránként akár 50-70 liter, naponta fél köbméter víz is kicsoroghat a berendezésekből.

A kondenzvizet jó esetben vissza kellene vezetni a lakásba, és vagy ott elpárologtatni, de sokkal életszerűbb módon inkább a lakás lefolyó rendszerébe bekötni.

A szifonba bekötött légkondi vize viszont nem a csapból származik, mégis a szennyvízcsatornát terheli meg.

A kondenzvíz nem tiszta, még véletlenül sem ivóvíz minőségű, így legfeljebb növényt locsolni vagy autót mosni alkalmas, azaz végső soron egyfajta szennyvíz.